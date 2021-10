Domenica 17 Ottobre 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Nuova impennata di contagi da Covid nelle ultime 24 ore in provincia di Latina e per la prima volta dopo un mese durante il quale non si erano registrati decessi ci sono anche due vittime del virus: si tratta di una persona del capoluogo pontino mentre l'altra è di Itri. Il bollettino diramato dalla Asl segnala 35 casi in provincia il maggior numero dei quali è concentrato a Latina: dieci in tutto mentre altri otto riguardano persone residenti ad Aprilia. Per la distribuzione territoriale negli altri comuni della provincia ci sono 4 casi a Cori, 3 a Fondi, 2 a Pontinia e Spigno Saturnia, uno ciascuno a Itri, Lenola, Maenza, Roccagorga e Sezze. Il bilancio complessivo dei contagi dall'inizio del mese di ottobre ad oggi arriva così a 400. Nelle ultime 24 ore ci sono state anche 7 guarigioni e un solo ricovero ospedaliero. Le vaccinazioni effettuate nella giornata di venerdì sono state 1667. E mentre prosegue senza sosta la campagna di vaccinazione che da qualche settimana sta interessando gli over 80 per la somministrazione della terza dose nel Lazio ha preso il via anche quella per il vaccino antinfluenzale. Su iniziativa della Regione sono già state consegnate ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta della regione oltre 427 mila le dosi di vaccino. Nello specifico sono state già affidate 94.167 dosi alla Asl Roma 1, 28.698 alla Asl Roma 2, 9.320 alla Asl Roma 3, 31.140 alla Asl Roma 4, 30.436 alla Asl Roma 5, 58.521alla Asl Roma 6 mentre l'Azienda sanitaria di Latina ha ricevuto 43.432 dosi. Dall'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato arriva l'appello a vaccinarsi in questa fase delicata. «E' importante vaccinarsi - sottolinea - Basta contattare il proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta. Combattere l'influenza soprattutto per le persone anziani e quelle più fragili rappresenta un'arma ulteriore contro il Coronavirus.

E. Gan.

