30 Maggio 2021

LA SITUAZIONE

Sono 660 i tamponi effettuati in provincia di Latina che hanno consentito di accertare in tutta la provincia 28 nuovi casi di covid. Sono due però le vittime del covid che fanno salire il totale delle vittime del mese di maggio a 25. I decessi nei comuni di Fondi e di Latina. Per quanto riguarda il dettaglio della distribuzione dei contagi nei comuni pontini, si segnalano sette casi a Cisterna, cinque nelle città di Aprilia e Terracina, tre nei comuni di Fondi e Minturno, due a Latina e infine uno a Formia, Santi Cosma e Damiano e Sezze. Un solo ricovero registrato nel bollettino dell'azienda sanitaria porta a 125 il dato complessivo dei cittadini che dall'inizio di maggio ad oggi hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere a causa di un aggravamento del quadro clinico. Sono inoltre 151 i pazienti guariti e 4.571 le somministrazioni di vaccino effettuate negli hub della provincia nell'arco di 24 ore. Resta sostanzialmente stabile il livello dei contagi anche nel Lazio, dove si contano 307 nuovi positivi, con 10 decessi e 1.260 pazienti guariti. Continua a scendere la curva dei ricoveri: -78 nelle ultime 24 ore. Attualmente dunque sono 933 i pazienti ricoverati in area medica e 155 quelli che si trovano in terapia intensiva per covid. «Sono i dati migliori degli ultimi sette mesi», commenta l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. La Regione intanto prosegue con la campagna vaccinale e ad oggi ha vaccinato il 46% della popolazione adulta almeno con prima dose mentre il 21% ha completato il ciclo anche con la seconda o con il siero monodose. Secondo i dati aggiornati al 29 maggio le somministrazioni totali sono state 3.280.834 nella regione e 235.241 in provincia con quasi 71mila cittadini vaccinati. Mentre si apre l'open week con Astrazeneca dal 2 al 6 giugno per tutti gli over 18 e si contano già 40mila prenotazioni di siero Pfizer per i maturandi del Lazio, la provincia si appresta ad accelerare ancora la campagna con l'entrata a pieno regime dell'hub dell'ex Rossi Sud che arriverà a somministrare 400 dosi al giorno.

