LA SITUAZIONE

Da sette a 28 nuovi contagi in provincia. Aumentano lievemente, rispetto al picco minimo di martedì, i nuovi casi di Covid scoperti nei comuni pontini. Il bollettino segnala anche il decesso di un paziente che era originario di Priverno e cinque ricoveri ospedalieri.

Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi casi positivi, sono stati accertati sette contagi nella città di Aprilia, quattro a Cisterna e Gaeta, tre a Terracina, due a Fondi e Latina, uno rispettivamente a Formia, Itri, Minturno, Sermoneta, Sezze e Sperlonga. In due giorni sono stati dunque complessivamente 35 i cittadini contagiati dal virus e otto le persone che hanno avuto necessità del ricovero ospedaliero.

Continuano però a ritmo spedito le vaccinazioni sul territorio provinciale, che sono state 3.719 nelle scorse 24 ore e che consentono di tenere sotto controllo l'andamento dei nuovi contagi.

Nel Lazio continua sostanzialmente il trend positivo, confermato dai numeri del bollettino del 2 giugno che contano 211 casi su 22.000 test eseguiti, tra molecolari e antigenici, quattro decessi e più di 1.500 guariti. L'indice Rt è ormai a 0,6 e l'incidenza a 35 casi ogni 100mila abitanti. Si tratta di numeri da zona bianca, che la regione attende con ansia.

Calano ancora i ricoveri in terapia intensiva, che ammonta in totale a 143, mentre i pazienti ricoverati in area medica sono 838. «Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2% ma se consideriamo anche gli antigenici spiega l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato - la percentuale scende allo 0,9%».

