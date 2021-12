Martedì 14 Dicembre 2021, 05:01

LA SITUAZIONE

Nessuna tregua per il territorio pontino, letteralmente travolto da questa quarta ondata che non sembra ora risparmiare nessun comune. Altri 205 i casi di covid riportati ieri sul bollettino della Asl, in uno dei lunedì più neri della pandemia. A questi si aggiungono ulteriori sei contagi relativi a cittadini residenti al di fuori del territorio e dunque in carico ad altre Asl e non conteggiati. Un numero particolarmente elevato soprattutto in considerazione dei tamponi corrispondenti processati, appena 470 nelle ultime 24 ore. A conti fatti quasi il 50% dei test effettuati è risultato positivo, segno che i contagi sono destinati probabilmente a crescere ancora nei prossimi giorni.

LA MAPPA

A trascinare verso l'alto la curva del virus c'è ancora la città capoluogo, anche se sono ormai sempre più numerosi i comuni con numeri a doppia cifra. Latina dunque viaggia da giorni su una quota di circa 50-60 casi al giorno e ieri ne ha contati ancora 63. Ancora alti anche i dati che arrivano dal comune di Aprilia, dove i positivi accertati sono stati 29. Seguono poi i 22 di Cisterna, i 14 di Gaeta, i 13 a Sezze, i 12 di Maenza e i 10 di Formia. Altri otto sono poi a Priverno, sette a Pontinia, cinque a Itri, quattro a Cori e altrettanti a Roccagorga, tre a Sabaudia, due a Sonnino, uno solo invece a Fondi, Minruno, Norma, Prossedi, San Felice, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta, Terracina e Ventotene. La curva di dicembre conta già 1.863 contagi, quasi quanto l'intero mese di novembre. Per ritrovare numeri così elevati bisogna tornare indietro almeno di sette mesi, ad aprile.

LE VITTIME

A pesare sul bilancio delle ultime 24 ore sono poi anche tre decessi. A perdere la vita un paziente di Gaeta di 74 anni, senza alcuna patologia pregressa e non vaccinato, un uomo di 92 anni di Latina vaccinato ma con importanti patologie croniche e infine un paziente di 84 anni originario di Formia con neoplasia polmonare (non è noto se vaccinato). Le vittime del virus salgono così a 10 dall'inizio del mese e a 681 in quasi due anni di pandemia. Due sono stati poi i ricoveri all'ospedale di Latina, altrettanti però i pazienti trasferiti, mentre non risultano nuovi guariti e sono in calo le vaccinazioni, 2.618 nell'arco della giornata di domenica (con 221 prime dosi, 350 seconde dosi, 2.047 richiami).

ALLARME SCUOLE

Nel giorno in cui si raggiunge un nuovo picco in provincia, si fanno anche i conti con la gran mole di casi di covid che arrivano dalle scuole e che rappresentano insieme ai contatti familiari il principale canale di diffusione del virus. Proprio ieri è stata la giornata dedicata al drive-in per gli studenti, con circa 800 tamponi effettuati solo a Latina sia su intere classi che si trovano in quarantena sia sugli studenti che, pur continuando la didattica in presenza, sono risultati in contatto con un compagno positivo. Il risultato è stata una lunga coda di auto che dal parcheggio dell'ex Rossi Sud ha raggiunto la strada, creando non pochi disagi alla circolazione su un lungo tratto di via dei Monti Lepini e quasi a ridosso della rotatoria del Piccarello. Qualcuno ha anche perso la pazienza e inveito contro gli operatori della Asl, tanto da rendere necessario l'intervento delle pattuglie della polizia. Il caos sembra sia stato creato dal mancato rispetto delle fasce orarie di convocazione e probabilmente da un accavallamento degli appuntamenti. I risultati dei test effettuati sono arrivati nella tarda serata: gli studenti trovati positivi sono stati 18. Nei prossimi giorni si potrà avere un quadro più chiaro anche dell'attuale circolazione del virus negli istituti della provincia. Intanto, in tutto il Lazio ieri si sono aperte le prenotazioni per le dosi pediatriche del siero anti covid e solo nella prima mezz'ora, come annunciato dall'assessore alla Sanità regionale Alessio D'Amato, sono arrivate 3mila richieste per la fascia 5-11 anni.

Laura Pesino

