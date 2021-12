Mercoledì 29 Dicembre 2021, 05:02 - Ultimo aggiornamento: 10:18

Scuole chiuse da una settimana per le vacanze di Natale, ma le quarantene delle classi continuano a far emergere sempre nuove positività tanto che alla data di ieri risultavano contagiati complessivamente circa 435 studenti, da 0 a 18 anni. Ma dal conteggio restano fuori ancora i dati del drive-in organizzato proprio ieri all'ex Rossi Sud, oltre ai numeri relativi a docenti e personale scolastico. Anche in questo ambito la diffusione rapida e particolarmente elevata dei contagi fa ritenere che la variante Omicron sia ormai presente e in circolazione. Dall'inizio di dicembre i casi di covid nelle scuole si sono quadruplicati rispetto ai mesi scorsi spiega la dottoressa Silvia Iacovacci, responsabile proprio del settore scuole nel dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria di Latina Abbiamo assistito a un aumento forte soprattutto nella fascia di età 14-18 anni mentre prima i contagi più numerosi riguardavano le fasce di età inferiori, in particolare la primaria. Il cambio di rotta è iniziato appunto a dicembre, con le prime occupazioni negli istituti superiori e le feste in discoteca organizzate dagli studenti. C'è stato quindi un boom in un'età che non presentava grosse criticità perché coperta da vaccinazione. Prima avevamo una corrispondenza più netta di contagi nelle scuole in cui gli studenti non erano coperti da vaccinazione, dopo gli assembramenti delle ultime settimane abbiamo invece notato una diffusione elevata anche nella fascia vaccinata. Quasi nessun caso è grave, ma il problema è che il virus circola molto e circola velocemente. Negli istituti inoltre ci sono anche alunni fragili, che occorre tutelare.

I NUMERI

I numeri dunque sono ancora altissimi e le infezioni scoperte fra gli studenti finiscono per propagarsi nella classe e poi in ambito familiare, diventando spesso veri e propri cluster. Il drive-in dell'ex Rossi Sud dedicato proprio alle classi in quarantena continua dunque a lavorare a ritmo serrato, con un'apertura straordinaria anche il 24 dicembre, appuntamenti in programma fino al 30 e altre due aperture previste per il 3 e il 4 gennaio. Restando ai numeri, solo nel drive di Latina, in via dei Monti Lepini, dal 1 dicembre fino al 24 sono stati effettuati 6.448 tamponi (a cui si aggiungono i 600 effettuati ieri), che hanno portato a scoprire una media di almeno sei positivi al giorno. Il dipartimento di prevenzione spiega che la nuova direttiva nazionale che disponeva la sola attività di testing e non la quarantena in presenza di un solo positivo in classe, in realtà in provincia non è stata mai attuata nella primaria.

Abbiamo voluto proteggere i bambini più piccoli spiega ancora la dottoressa Iacovacci farli andare a scuola con una diffusione del virus così alta era un rischio. Abbiamo inoltre notato che diverse positività nascevano anche dopo il quinto giorno di isolamento e dunque abbiamo sospeso presto l'attuazione della direttiva anche negli istituti secondarie. Ci è apparso evidente che i numeri non fossero compatibili con la sola attività di testing.

La.Pe.

