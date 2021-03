20 Marzo 2021

LA SITUAZIONE

Peggiora il quadro dei contagi in provincia di Latina. Se giovedì erano 225, ieri il bollettino ha contato 199 casi positivi in ben 27 comuni. E la curva si preannuncia in ascesa. Al bilancio già preoccupante si aggiungono poi ancora quattro decessi. Fondi è ormai da record e dopo settimane di aumenti costanti registra, per il secondo giorno consecutivo, oltre 40 casi: sono 42 per la precisione. Un numero che mette in allarme la Asl e impone verso il comune un'attenzione particolare anche qualora si attenuassero a fine mese le restrizioni della zona rossa.

Un'altra situazione particolare è quella di Pontinia, dove sono stati accertati nuovi casi di variante inglese nella scuola già sottoposta a screening alcuni giorni fa. C'è poi l'istituto scolastico di Giulianello che attende ancora il responso definitivo, ma molti fattori sembrano indicare anche in questo caso la circolazione della temuta variante.

Il panorama dunque non è confortante, anche alla luce dei ricoveri ospedalieri che hanno di nuovo raggiunto i livelli di guardia: circa 150 fissi, che hanno riportato l'ospedale di Latina a riallestire reparti covid. La Asl ha inoltre chiesto ufficialmente al prefetto Maurizio Falco che vengano effettuati controlli più intensi in centri commerciali e supermercati. Tornando ai numeri, oltre ai 42 contagi di Fondi, si sono 25 positivi nella città di Latina, 23 a Cisterna, 15 a Formia, 12 nella città di Cori, 11 rispettivamente ad Aprilia, Pontinia e Terracina, solo citando i centri a doppia cifra. Il totale dei casi a marzo arriva ora a 2.592. Solo 80 i pazienti guariti nelle ultime 24 ore e quattro le vittime: due di Latina, una di Roccagorga e una di San Felice. Avevano 71, 75, 83 e 98 anni.

