LA SITUAZIONE

Entra in campo Emergency nella provincia di Latina, come annunciato dalle istituzioni nelle settimane più complesse e dure di emergenza covid legata alla diffusione dei contagi nella comunità indiana. L'associazione, attraverso una unità mobile composta da un'equipe completa anche di un mediatore culturale, si occuperà di raggiungere i cittadini indiani che lavorano sul territorio direttamente nei luoghi in cui risiedono, con l'obiettivo di cercare le persone che vivono la condizione di irregolari e di convincerli a sottoporsi a screening sanitario per la ricerca del covid e al vaccino. L'intento è quello di individuare il maggior numero di cittadini stranieri che, per timore, non si sono presentati alle campagne anti covid e anche di raccogliere il maggior numero di adesioni per la somministrazioni. Queste ultime saranno effettuate dalle squadre della Asl, concordando con le aziende agricole e le associazioni di categoria le possibili date e il luogo più indicato. Emergency metterà a disposizione un proprio mediatore culturale anche nella postazione telefonica del dipartimento di prevenzione che potrà aiutare gli operatori nella diffusione delle informazioni e contribuire anche a gestire e recuperare tutti quei cittadini di nazionalità indiana che erano assistiti dal medico di medicina generale arrestato nelle scorse settimane dai carabinieri del Nas per aver prescritto farmaci dopanti per sopportare le fatiche dei turni nelle campagne. Nonostante il calo dei contagi la Asl non perde di vista l'obiettivo di mettere in sicurezza i braccianti stranieri, nei quali è stato identificato un caso di variante indiana con altri due collegati. Ma l'origine di quel contagio resta ancora di fatto sconosciuta. Intanto, le positività in provincia continuano a calare. Sono 15 i casi accertati ieri su 350 tamponi molecolari processati, distribuiti in sette comuni. Decessi e ricoveri ospedalieri riportano un doppio zero, mentre sono 44 le notifiche di guarigione e 3.147 le dosi di vaccino somministrate.

Laura Pesino

