Giovedì 16 Dicembre 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

La curva del covid in provincia di Latina ha toccato ieri i 145 nuovi casi, con altre due vittime che portano in totale a 12 il conto complessivo solo dall'inizio del mese di dicembre. Solo nella città capoluogo sono stati accertati 33 contagi, mentre sono 17 ad Aprilia e 14 nel comune di Terracina. Undici invece i positivi scoperti rispettivamente a Cisterna, Fondi, Priverno e Sezze, altri sei i casi a Roccagorga, cinque a Formia e Pontinia, quattro a Minturno e altrettanti a Sermoneta, tre a Gaeta, due a Monte San Biagio, uno infine a Castelforte, Maenza, Norma, Sabaudia, San Felice Circeo, Sonnino, Sperlonga e Spigno Saturnia. A metà del mese dunque i positivi hanno già superato quota 2mila, sono per la precisione 2.097.

LE VITTIME

A perdere la vita a causa delle conseguenze del virus sono stati invece due pazienti che erano residenti rispettivamente a Sezze e a Cisterna, entrambi non vaccinati. Il primo aveva 46 anni ed era affetto da obesità e malattie cardiovascolari, il secondo aveva 70 anni ed è deceduto all'ospedale Columbus pur non avendo patologie pregresse note. A diembre i decessi salgono così a dieci. Quattro tra il primo e il 7, altri quattro tra l'8 e il 14, più i due di ieri.

Il bollettino dell'azienda sanitaria riporta inoltre 62 guarigioni e due ricoveri all'ospedale Santa Maria Goretti a cui si aggiunge il trasferimento a Roma di un terzo paziente. I dati attuali indicano che si trovano in sorveglianza a domicilio per positività al covid 3.862 persone, mentre dall'inizio della pandemia ad oggi i casi trattati ammontano ormai a 43.715. La crescita non accenna a rallentare. Nell'arco infatti dell'ultima settimana, compresa tra l'8 e il 14 dicembre i contagi scoperti fra i residenti dei comuni pontini sono stati 1.117 rispetto agli 835 registrati nei primi sette giorni del mese, con il picco di 205 casi di lunedì, mentre i ricoveri al Goretti sono stati 14, in leggero calo rispetto alla settimana precedente, e 229 le guarigioni notificate. Le somministrazioni di vaccino anti covid sono invece poco più di 28mila, di cui 22mila per richiami e 1.660 a persone che hanno scelto di fare la prima dose.

LA MAPPA SETTIMANALE

Analizzando nel dettagli i dati raccolti dalla Asl relativi ai singoli comuni, spicca il numero di contagi accertato negli ultimi sette giorni nella sola città di Latina: 377, che sommati a quelli dell'ultima rilevazione arrivano a quota 636 nell'arco di due settimane. Seguono i 179 casi di Aprilia, i 93 di Cisterna, i 53 di Gaeta e i 52 di Sezze. I numeri sono cresciuti anche a Terracina (49 casi in sette giorni), Formia (48), Priverno (44), Sabaudia (38), Fondi (37) e in comuni più piccoli come Roccagorga (14), Cori (12), Sermoneta (12), Sonnino (12), Maenza (15), senza risparmiare le isole di Ponza (4 casi) e Ventotene. La curiosità è che, nel periodo compreso tra il primo e il 14 dicembre sono solo tre i centri pontini (su 33) che non hanno registrato nuove positività: si tratta di Bassiano, Campodimele e Rocca Massima. A trascinare verso l'alto la curva è ancora la circolazione del virus che avviene prevalentemente all'interno delle scuole e negli ambienti familiari.

La.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA