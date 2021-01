L'EMERGENZA

Sono 114 i nuovi contagi in provincia di Latina registrati nella giornata di ieri, un dato sostanzialmente in linea con quello del giorno precedente che segnalava invece 100 nuovi positivi. E' ancora una volta la città di Latina quella con la più alta concentrazione di casi: sono infatti 34 in più in 24 ore, mentre risultano inferiori i dati relativi agli altri comuni pontini. Ci sono infatti nove contagi nelle città di Aprilia e di Cisterna, otto a Fondi, sette a Terracina e sei a Minturno, quattro a Formia, Monte San Biagio, Pontinia e Sezze, tre rispettivamente a Cori, Lenola, Priverno, Roccagorga, Sabaudia e Sermoneta, altri due i contagi nei territori di Campodimele, San Felice Circeo e Sonnino, infine uno ciascuno nei comuni di Gaeta, Roccasecca dei Volsci, Sperlonga e Spigno Saturnia. Al 30 del mese dunque si contano 5.439 contagi, un numero che supera di gran lunga quello di dicembre, un mese che si era chiuso con 4880 nuove positività. Sono poi tre i decessi riportati sul bollettino della Asl, 15 morti in soli tre giorni. Un bilancio ancora molto pesante per il territorio pontino che arriva a contare 347 vittime nei dieci mesi di pandemia. Novantasei di queste riguardano solo gennaio. Dei tre pazienti deceduti uno era residente a Latina, che arriva così a 30 casi in un mese, un altro a Terracina mentre l'ultimo era invece di fuori provincia. Le guarigioni sono state 61 nelle ultime 24 ore. Fra i nuovi positivi c'è anche il consigliere comunale di Sabaudia Sandro Dapit, contagiato, come ha spiegato lui stesso, in ambito familiari a causa dei cluster sviluppati negli ultimi giorni nelle scuole del comune.

Al Cencelli ci sono stati la scorsa settimana 7 casi e 4 classi messe dalla Asl in contumacia, la domenica sera dirigente chiede di chiudere intero plesso e l'azienda sanitaria manda a tampone tutte le classi del plesso lunedì scorso. Sono 24 i nuovi casi ma tutti nelle stesse 4 classi. Ma per massimo scrupolo la Asl ha deciso che domani riporterà a tampone tutti i ragazzi del Cencelli: circa 450 i tamponi previsti per domani all'ex Rossi Sud. Anche Cisterna è sotto la lente per le scuole. Ieri sono emersi altri 7 positivie per il 5 settembre tutti gli studenti di due plessi sono prenotati per il tampone. Problemi anche al Verga di Pontinia, dopo un caso positivo tra i bidelli: previsto il tampone per cento tra studenti, docenti e personale.

Laura Pesino

