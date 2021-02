© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SITUAZIONELa curva del covid torna questa volta a scendere in provincia di Latina dopo due giornate sopra quota 170. Il bollettino di ieri ha segnalato invece 112 nuovi casi in 19 comuni, a cui si aggiungono quattro nuovi pazienti provenienti da fuori, risultato di 860 molecolari e più di 1300 test rapidi per un totale di oltre 2200 test. Sono invece quattro i decessi nelle ultime 24 ore: una donna di Aprilia di 66 anni, una paziente sempre residente ad Aprilia di 96, un'altra di Monte San Biagio che aveva 91 anni, infine un uomo di Anzio di 56 anni, tutti con precedenti patologie. Sono così arrivati a 16 i decessi solo in questi primi sei giorni di febbraio, 365 negli 11 mesi di pandemia, 399 se si considerano anche i pazienti deceduti negli ospedali pontini ma residenti al di fuori del territorio. I contagi hanno toccato questa volta in misura maggiore Aprilia, che ne conta 19, 17 invece Latina, 12 Terracina, 8 Formia e Sezze, 7 Fondi, 6 Spigno Saturnia, 5 Cisterna, 4 rispettivamente nei comuni di Minturno, Pontinia, Priverno e Sermoneta, tre casi ancora a Monte San Biagio, Sabaudia e Roccagorga, due a Roccasecca dei Volsci e infine uno nei territori di Bassiano, Cori e Lenola, quest'ultimo registrato all'interno di un centro di accoglienza. I link epidemiologici familiari rappresentano ancora la percentuale maggiore di quelli ricostruiti dal Dipartimento di prevenzione della Asl, seguiti da quelli amicali e in misura minore lavorativi, mentre quattro dei 17 nuovi contagi nella città capoluogo sono stati riscontrati all'interno di un istituto scolastico, due a Cisterna, entrambi emersi a seguito dello screening effettuato dalla Asl proprio sulle scuole nella giornata di venerdì. Ad oggi dunque si contano poco meno di 22mila casi di covid curati in provincia di Latina, di cui ben 712 a febbraio. Buone notizie sul fronte delle guarigioni, che ieri sono tornate più alte dei nuovi positivi: 119 rispetto a 112 casi. E al momento i cittadini che hanno superato la malattia superano le 16.400 unità mantenendo sostanzialmente stabile il numero di attuali contagiati, che sono all'incirca 5mila su tutto il territorio. Nell'intera regione le positività nelle ultime 24 ore sono state 1.014 su circa 28mila test tra molecolari e antigenici, 38 i decessi, 1.354 i guariti. Trascorso il venerdì e il sabato in zona gialla, l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato ha voluto lanciare un nuovo appello ai cittadini: «Occorre rispettare il distanziamento e utilizzare la mascherina, altrimenti ci troveremo costretti di nuovo ad applicare misure restrittive».Laura Pesino© RIPRODUZIONE RISERVATA