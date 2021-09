Martedì 21 Settembre 2021, 05:05

LA SITUAZIONE

E' appena iniziata la seconda settimana di scuola e il covid comincia a diffondersi purtroppo anche in diverse classi della provincia. Sono infatti già 16 complessivamente gli alunni risultati contagiati nelle scuole dell'infanzia, alle elementari e medie, tutti rilevati attraverso i normali test somministrati nei drive in del territorio. A questi si aggiunge un'insegnante di una scuola dell'infanzia privata del capoluogo, in realtà già vaccinata. Ad oggi dunque sono in totale 10 le classi per le quali è stata disposta la quarantena, che fanno parte di plessi di Aprilia, Latina, Cori e Formia. Al momento è stata accertata la diffusione del contagio in una classe di una scuola dell'infanzia di Latina che conta sei bambini positivi al covid. Nel resto delle classi sono state rilevate invece singole positività che hanno fatto scattare l'isolamento anche per tutti gli altri studenti, come ormai previsto dai protocolli. Era una situazione che la Asl si aspettava con la ripresa delle attività didattiche avvenuta ufficialmente lunedì 13 settembre e che rispecchia quello che sta avvenendo anche nel resto della regione. Sul territorio però prosegue il monitoraggio per mezzo di test salivari disposto nelle scuole sentinella nell'ambito del piano dell'Istituto Superiore di Sanità. Mercoledì scorso i primi 200 test sono stati somministrati all'istituto comprensivo Volta del capoluogo e il giorno successivo altri 179 al Gramsci di Aprilia. In entrambi i casi i test sono risultati tutti negativi e mercoledì 22 sarà la volta dell'istituto Garibaldi di Fondi, la terza scuola sentinella individuata dalla Asl che sarà sottoposta allo screening ogni 15 giorni. Intanto però i contagi sembrano in calo in tutta la provincia. Nel bollettino di ieri ne sono stati riportati solo 14, ma a fronte di appena 175 test processati nel corso del fine settimana. Nel dettaglio, un terzo delle positività sono concentrate nel comune di Cori, che conta cinque nuovi casi, due sono stati invece quelle accertate rispettivamente nei comuni di Fondi, Formia e Latina, una ad Aprilia, Cisterna e Ventotene. Il conto complessivo nei primi 20 giorni di settembre sale così a 613 contagi, con una media di circa 30 al giorno. Il report della Asl non segnala nuovi decessi, l'unico resta dunque quello registrato nei giorni scorsi a Lenola. Non ci sono nuove notifiche di guarigione mentre un solo paziente contagiato ha avuto necessità di cure ospedaliere nelle ultime 24 ore.

Laura Pesino

