LA SITUAZIONE

Ricoveri in picchiata nel giro di un mese. Tornano e respirare gli ospedali del Lazio e si avvicina a una situazione di normalità anche il Goretti di Latina che ora ha una situazione ben diversa da quella dei mesi scorsi. Basti pensare che i pazienti contagiati che hanno avuto necessità di cure mediche ospedaliere nel mese di aprile erano stati 419, a maggio erano scesi a 130 mentre nei primi otto giorni di giugno sono 21 e quella di ieri è stata una giornata con zero ricoveri e nessuna vittima. Ad oggi, per gestire la pandemia, negli ospedali del Lazio è occupato l'11% dei posti letto in area non critica e il 13% delle terapie intensive. Al Goretti i reparti impegnati con posti letto covid sono ancora tre in tutto il nosocomio, oltre alle Malattie infettive e alla Rianimazione anche una parte del secondo piano, ma progressivamente si procede alla riconversione. Proprio in questi giorni la Regione Lazio ha dato il via libera ad un ulteriore abbassamento del livello di emergenza fino a raggiungere lo scenario uno, che occuperà di fatto per i pazienti covid soltanto il reparto di Malattie infettive. Al piano di riconversione si è cominciato a lavorare, contando di concludere le operazioni entro i prossimi giorni. L'ospedale tuttavia continuerà ancora ad essere costantemente in prima linea nella gestione dell'emergenza con un piano definito dagli addetti ai lavori «a fisarmonica», che consente cioè la massima flessibilità nella gestione di reparti e dei posti letto, con una rapida riconversione in caso di necessità come già accaduto lo scorso autunno. La speranza però è che, con l'accelerazione massiccia della campagna vaccinale e il raggiungimento dell'immunità per una larga parte di popolazione, non ci sia più bisogno di un ritorno al passato. Intanto ieri il territorio pontino ha contato 10 nuovi contagi in cinque diversi comuni. Cinque sono stati i cittadini positivi accertati a Cisterna, altri due a Latina e uno soltanto rispettivamente nei comuni di Aprilia, Fondi e Terracina, per un totale di 143 casi nei primi otto giorni del mese. Dopo i tre decessi riportati nel bollettino della Asl di lunedì, ieri è stata invece una giornata senza vittime, che restano dunque quattro dall'inizio del mese. I cittadini guariti in compenso sono stati 114. Numeri da zona bianca anche nel resto del Lazio, che conta complessivamente 139 nuovi contagi, sei decessi e più di 1.200 guarigioni. Laura Pesino

