TRASPORTI

Zona arancione equivale alla capienza dei mezzi pubblici dimezzata al 50%. Questo comporta una serie di problematiche per i pendolari, che le aziende del trasporto pubblico si trovano inevitabilmente ad affrontare. Se Trenitalia per i viaggiatori della provincia di Latina ha istituito tre treni straordinari in più per il weekend, in cui è previsto un maggiore carico di utenza che rientra a casa al termine della settimana lavorativa, anche Cotral ha avuto necessità di rimettere mano alle corse. Secondo quanto spiega l'azienda, sono 220 gli autobus privati in supporto attivi nel territorio della Regione Lazio. Non è possibile fare una stima precisa di quante corse sono destinate agli utenti della provincia di Latina perché vengono calibrati in base alle esigenze quotidiane. È possibile sapere, però, che le corse in più sono previste nelle fasce orarie di ingresso e uscita da scuola ovvero dalle 7 alle 10 e dalle 14 alle 16. I nuovi orari in vigore per le scuole superiori hanno infatti dilatato la fascia oraria dove è più alto il rischio del sovraffollamento. Sempre secondo quanto spiega Cotral, l'azienda valuta quando e quanti autobus privati far partire in più in base ai dati forniti dai presidi all'ufficio scolastico regionale. Acquisiti questi dati è possibile calibrare le corse necessarie per permettere che tutti i mezzi viaggino rispettando la capienza stabilita, senza sovraffollamenti a bordo e soprattutto senza che nessuno resti a piedi. Ogni mezzo può infatti viaggiare con a bordo il 50% dei passeggeri, che equivale alla metà del numero indicato sulla carta di circolazione. Alcuni mezzi nuovi riescono a calcolare il numero delle persone a bordo grazie al contapasseggeri, che originariamente servivano per fornire i dati del servizio e programmare le corse. Ruolo importante spetta anche all'autista, che se si accorge che l'autobus è pieno può chiamare il deposito che invia quella che viene definita una macchina calda che altro non è che un autobus privato in soccorso. In merito a questo aspetto arrivano alcune lamentele proprio da parte degli autisti della provincia di Latina. Secondo quanto riferiscono, loro non sono a conoscenza di quando e se partirà un autobus privato in supporto a Cotral né se farà il loro stesso itinerario. Credono che il servizio potrebbe essere organizzato in maniera migliore se fosse dato sapere quando, in che orari e per quali zone vengono istituiti bus in più. Inoltre, a loro avviso, non è del tutto corretto limitare alle sole fasce scolastiche le corse in più. Segnalano, infatti, anche difficoltà negli orari di rientro dal lavoro che vanno dalle 17 alle 19.

Bianca Francavilla

