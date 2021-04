23 Aprile 2021

IL CASO

Più di 12mila prestazioni in 14 mesi per la Tac Force con un insieme di prestazioni di altissimo livello, per dettaglio delle immagini e velocità di esecuzione, rivelatosi prezioso nella pandemia. Ecco il ruolo dell'Alta Diagnostica di Latina.

I NUMERI

Dati e cifre emersi ieri, insieme alle lunghe e tortuose vicende che portarono l'Alta diagnostica a Latina, oggi posta al Goretti, nel corso dell'evento in diretta Fb L'impatto dell'Alta diagnostica ai tempi del covid, moderato dalla giornalista Roberta Sottoriva, con la partecipazione del sindaco Damiano Coletta, della direttrice generale della Asl di Latina, Silvia Cavalli, di Sebastiano Fidotti, vice presidente della Fondazione Sanità e Ricerca, di Carlo Della Rocca, preside della Facoltà di Farmacia e Medicina dell'Università La Sapienza, e di Cesare Ambrogi, direttore della Radiologia interventistica.

È stato proprio Ambrogi a spiegare come, in 14 mesi dal 1 gennaio 2020 al 25 marzo 2021, la Tc Force (capace di eseguire una tomografia total body in 2 secondi, ma poi occorrono 45 minuti per sanificare, in caso di pazienti covid) ha svolto esami su 12.758 pazienti; l'ecografo Acuson su 5.500 pazienti; nella sala ibrida (una sala operatoria con apparecchiatura angiografica in cui è inserita una Tc con tavolo operatorio) sono stati eseguiti interventi su 350 pazienti; nella Tc-Pet di nuova generazione sono stati fatti esami su 1.754 pazienti.

Secondo Ambrogi, «la forte implementazione tecnologica ha permesso di fronteggiare l'emergenza pandemica e la velocità di esecuzione e l'accuratezza diagnostica della Tc Force sono stati decisivi nella gestione clinica dei pazienti Covid: è grazie a questa che siamo stati tra i primi a svelare la componente trombotica del Covid».

LE CRITICITÀ

Non mancano però le criticità: «Abbiamo la necessità di una seconda Tc, al pronto soccorso, di una seconda Rm, preferibilmente 3 Tesla, e di sostituire la più vecchia delle tre sale angiografiche». «Le iniziative per lenire le sofferenze dei pazienti troveranno sempre il nostro sicuro appoggio», ha spiegato Fidotti, che ha ribadito come la prima modulazione del progetto «era di fatto insostenibile e con scarso impatto sul territorio». «Se i tempi si allungano, è un dovere, pensare di rimodulare i progetti», ha esordito Carlo Della Rocca, che ha precisato come «abbiamo messo l'ultima firma al progetto esecutivo per la ristrutturazione dei locali precedentemente destinati all'Alta diagnostica, dove troveranno posto le workstation remote direttamente collegate con il Goretti; già oggi i nostri specializzandi possono imparare a lavorare sulle nuove macchine». A Latina ci sono oggi 800 studenti di Medicina, un corso nato 20 anni fa, che diventano 5mila considerando quelli di tutte le professioni sanitarie e 10-12mila per tutte le facoltà.

«L'alta diagnostica è un progetto nel quale l'Amministrazione si è impegnata al massimo per individuare la migliore soluzione insieme alla Sapienza e alla Fondazione - ha osservato il sindaco Coletta - i numeri ci dicono che la scelta si sta rivelando vincente». «Stiamo avviando nuovi investimenti nell'ospedale - ha poi annunciato il direttore generale della Asl, Silvia Cavalli - che consentiranno di affrontare le sfide del futuro; ci sarà un nuovo ospedale, ma verrà tra parecchi anni, quindi quello attuale dovrà continuare ancora a dare risposte di alto livello a tutti i cittadini di questa provincia».

Andrea Apruzzese

