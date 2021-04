1 Aprile 2021

Cose mai viste. La gara in cartello ieri alle 18 al Palabianchini tra Benacquista Latina e Kienergia Rieti, recupero della nona giornata di ritorno nel girone Rosso dell'A2 del basket maschile, è stata rinviata tre ore prima dell'inizio perché, come recita una nota sul profilo Facebook dei reatini: «nei tamponi effettuati l'altro ieri è emersa una ulteriore positività nel gruppo squadra che è stata messa in quarantena fiduciaria dalle autorità locali». Rieti sarebbe stata priva anche di De Laurentiis, Pepper e Stefanelli (ancora bloccati per il Covid) più gli infortunati Tommasini e Amici. Il rinvio è stato deciso dall'ufficio gare della Fip. Nel merito della decisione non si può entrare: la salute delle persone è prioritaria, ma è assurdo continuare a tenere in piedi una stagione dove, al termine delle prima fase, si devono recuperare ancora 31 gare: 12 nel girone Verde, 19 in quello Rosso, quello della Benacquista. Anche in caso di disputa, la gara di ieri sarebbe stata falsata: far giocare Rieti, privo a causa Covid di tre titolari, non sarebbe stato il massimo della sportività.

Il via della seconda fase è stato procrastinato dall'11 al 25 aprile, ma se iniziano ad accumularsi altri rinvii ai tanti già adottati, non se ne verrà mai fuori. La soluzione, voluta da quasi tutti i club, è facile: le prime 8 o 12 di ogni girone qualificate ai play-off, le altre tutte salve. Facile per tutti, soprattutto presidenti e imprenditori che finanziano il baraccone: non per la Fip, quella che decide.

