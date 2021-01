© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO, SERIE DLATINA- Dalla Befana fino al tramonto della primavera, dal 6 gennaio al 6 giugno, una corsa senza sosta (ce lo auguriamo) che può valere una promozione in serie C o la permanenza nel campionato nazionale dilettanti. Obiettivi diversi, ma la stessa voglia di ricominciare a giocare, a correre e a vincere per il Latina Calcio 1932, l'Insieme Formia e l'Aprilia. Dopodomani si torna in campo per un turno infrasettimanale che vale tanto, specialmente a livello psicologico. Ripartire di slancio sarebbe il modo ideale per aprire il 2021 e dimostrare ancora una volta di essere pronti per raggiungere traguardi di prestigio. In primis il Latina Calcio 1932 che però dovrà saltare ancora un altro match dopo quello non disputato lo scorso 23 dicembre con l'Arzachena. La seconda della classe del girone G, infatti, non potrà giocare in trasferta con il Muravera a causa di alcune positività al Covid-19 riscontrate nella società di casa. Il club sardo, vista la situazione di emergenza, ha informato sia la Lega Nazionale Dilettanti che il Latina Calcio 1932, comunicando l'intenzione di non scendere in campo. Una vera beffa per i pontini che speravano di continuare a duellare punto a punto con il Monterosi e che invece rischiano, in caso di successo a Formia della capolista, di trovarsi addirittura a meno cinque dalla vetta. Certo, in caso di due vittorie nei recuperi la vetta sarebbe tutta del gruppo di mister Scudieri, ma essere costretti a giocare gare infrasettimanali con l'assillo del successo non mette i nerazzurri in una posizione di comodo sia a livello fisico che psicologico. Al momento sono 21 i punti all'attivo per il Latina, frutto di sette vittorie e una sola sconfitta, 19 i gol realizzati (miglior attacco) e appena 4 quelli subiti (difesa meno battuta). Eppure c'è chi corre con un passo altrettanto spedito, ovvero il Monterosi che al contrario di tutte le altre, ha nella continuità una delle qualità più importanti. Dopo la sosta, si sa, inizia un nuovo torneo e chi saprà commettere meno errori alla fine la spunterà.Chi potrebbe fare un favore a se stesso e anche al Latina è proprio l'Insieme Formia che dopodomani sarà impegnato in casa contro la capolista. Dopo un periodo di appannamento, a cavallo tra i recuperi di novembre e inizio dicembre, l'undici di Amato è tornato in fiducia e vuole continuare la scalata in classifica. I formiani hanno totalizzato sino ad ora 13 punti, ma avrebbero sicuramente meritato qualcosa in più per quanto fatto vedere sino a questo momento. L'Aprilia, infine, inserito nel girone F ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. Il successo del 23 dicembre contro il P.S.Elpidio ha dato grande fiducia a tutto l'ambiente, la maniera ideale per avvicinarsi alla delicata sfida esterna con la Recanatese.Davide Mancini© RIPRODUZIONE RISERVATA