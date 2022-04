Venerdì 8 Aprile 2022, 09:24

Si contano 838 casi di Covid nelle ultime 24 ore in provincia di Latina, accertati su un totale di 4.124 test e con un rapporto tra positivi e tamponi pari al 20,3%. I casi totali nella prima settimana di aprile sono già 5.528. Latina registra da sola 221 contagi, mentre sono 91 nel comune di Aprilia, quattro a Bassiano, due a Castelforte, ancora 44 a Cisterna, 18 a Cori, 68 casi nel comune di Fondi, 56 a Formia, 23 a Gaeta e 13 a Itri, sette sono invece a Lenola e cinque a Maenza, 33 nel comune di Minturno, 13 a Monte San Biagio, quattro a Norma, 28 a Pontinia, tre sull'isola di Ponza, 19 a Priverno, uno solo a Prossedi, sei a Rocca Massima, quattro a Roccagorga e tre a Roccasecca dei Volsci, 38 a Sabaudia e otto a San Felice, quattro a Santi Cosma e Damiano, ancora 31 a Sermoneta e 28 a Sezze, quattro a Sonnino, cinque invece a Sperlonga, uno solo a Spigno Saturnia e infine 53 nel comune di Terracina. Nessun nuovo decesso riportato sul bollettino della Asl ma tre ricoveri all'ospedale Goretti e 260 notifiche di guarigione. Infine, le dosi di vaccino somministrate negli hub della provincia sono state 248.

Nonostante il calo dei casi su base settimanale, pari a circa il 9%, Latina resta una delle 21 province italiane che continuano a presentare ancora un'incidenza superiore a mille casi per 100mila abitanti, 1.031 per la precisione. Un dato reso noto dall'analisi settimanale della Fondazione Gimbe, comunque in calo rispetto ai 1.133 contagi per 100mila abitanti, della settimana precedente. Allargando invece lo sguardo al Lazio, si registra una condizione di sostanziale stabilità nel numero dei nuovi contagi. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lazio nella giornata di ieri i nuovi contagi sono stati 7.591 a fronte di poco meno di 52mila test totali e con un rapporto tra positivi e tamponi al 14,6%. Incidenza e valore Rt appaiono però in lieve calo, come sottolineato dall'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, mentre sale di un punto percentuale l'occupazione di posti letto nelle terapie intensive, che è del 9%, e resta invece stabile al 18% quella dei reparti ordinari. In totale dunque sono 1.155 i pazienti Covid ricoverati nelle aree mediche degli ospedali del Lazio e 76 quelli che invece si trovano nelle terapie intensive.

La.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA