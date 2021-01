LA SITUAZIONE

La curva del covid non si arresta e, seppure in calo rispetto a giovedì, registra ancora un aumento di casi a tre cifre seppure inferiore a 200. Sono infatti 173 i nuovi tamponi positivi scoperti in provincia di Latina e distribuiti in 24 comuni. Ancora 26 contagi nella città capoluogo, 21 ad Aprilia, 20 a Formia e poi ancora 14 a Terracina, 11 a Fondi, 10 a Gaeta. Ci sono inoltre nove casi nei comuni di Castelforte e di Minturno, otto a Sezze, sette a Cisterna, sei a Pontinia, cinque nei territori di Priverno e Cori, quattro a San Felice Circeo, tre a Roccagorga e Roccasecca dei Volsci, due a Lenola, Norma e Santi Cosma e Damiano e uno infine rispettivamente a Itri, Maenza, Sermoneta, Ponza, Sonnino e Spigno Saturnia. Il conto totale dei cittadini contagiati in provincia arriva ora a 17.687 nei dieci mesi di pandemia, ma il dato del nuovo anno fornisce con chiarezza la dimensione dell'allarme: nei primi 15 giorni del mese di gennaio sono state 3143 le persone che si sono scoperte positive al covid. Si allunga inoltre anche l'elenco dei decessi. Le vittime di covid sono state ancora quattro nelle ultime 24 ore, come nel giorno precedente: si tratta di pazienti che erano residenti a Castelforte, Fondi, Latina e Sezze, di 68, 73, 74 e 85 anni. Un bilancio sempre più doloroso, che conta 293 decessi da marzo e 42 solo dall'inizio del 2021. Nel mese di gennaio sono diversi i comuni che hanno pianto le vittime del virus, primo fra tutti quello di Latina che ha contato ben 10 morti nell'arco di appena due settimane. A Terracina invece i decessi a gennaio sono stati 5, quattro invece a Sezze e nel comune di Aprilia, tre a Formia. Il Comune di Fondi ha reso noti ieri i dati delle vittime della prima e della seconda ondata: sono 30 in totale, 12 nel corso della prima fase, 18 nella seconda. Attualmente proprio nella città di Fondi i positivi sono 230, di cui 149 contagiati a gennaio. Di questi, 19 sono ricoverati in strutture ospedaliere del territorio. Infine, il dato del Lazio: 1394 nuovi positivi, un'incidenza a 14 giorni pari a 374 per 100mila abitanti e un indice Rt a 1.1. Un ultimo sguardo alle vaccinazioni: sono state complessivamente 96.493 secondo il dato aggiornato alle 20 di ieri, 5441 in provincia.

Laura Pesino

