Mercoledì 10 Novembre 2021, 05:03

Da Cori con furore. Il boxeur Gian Marco Scrocchia Caratelli, con l'ennesima schiacciante vittoria, conquista il titolo di Campione Italiano Élite Under 26, dove era stato selezionato tra i migliori 8 atleti nella categoria 56 kg. Per lui percorso netto: vince i quarti di finale passando alla semifinale di domenica, dove vince ancora, con verdetto unanime dei giudici. Nel palazzetto delle Fiamme Oro di Roma si sono svolte tutte le finali, riprese in diretta dalla Federazione Pugilistica Italiana e tutte commentate da campioni del settore come Guido Vianello (sparring di Tyson Fury, campione del Mondo in carica dei pesi massimi). Gian Marco, che ha voluto sempre combattere con il nome di Cori sulle spalle, vince anche la finale e fa suo il torneo senza mai perdere una ripresa. «Un traguardo così importante commentano dalla Fight Club Boxe Cori - inizia con un sogno, ma i sogni non sempre si realizzano: questa volta però è successo ed è solo grazie a chi ci ha creduto fin dall'inizio e al cuore di un grande atleta che ha dato anima e corpo per questo importantissimo traguardo. Godiamoci questo momento in attesa di raggiungerne tanti altri». Il campione è stato accolto trionfalmente a Cori dai suoi amici e da tutto il Team Fight Club con una particolare festa.

Alessandra Tabolacci

