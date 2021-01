© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RICORRENZACon la deposizione di una corona in memoria ai caduti civili e militari che verrà deposta deposta dal sindaco Mauro De Lillis, Cori ricorda il 30 gennaio 1944: il tragico giorno di 77 anni fa, quando la cittadina dei Lepini e la sua popolazione inerme finirono per la prima volta, sotto il fuoco incrociato degli eserciti tedesco e alleato. «Era una domenica di guerra, difficile per la città, per tutta l'Italia e per tutta l'Europa, come ormai da quando era iniziato il secondo conflitto mondiale» ricordano dal Comune. «Ma fino ad allora la guerra non era ancora arrivata nelle case dei nostri padri e dei nostri nonni sottolinea il primo cittadino -. Sotto i bombardamenti, che si ripeterono anche nei mesi successivi, persero la vita 228 persone: donne, uomini, bambini. Molti furono feriti. Molti subirono amputazioni. Tutti videro le loro vite stravolte. I danni materiali furono ingentissimi. Anche le generazioni successive hanno avuto davanti agli occhi le ferite umane e materiali di quegli eventi».Nel 2007 la Città di Cori è stata insignita della Medaglia d'Argento al Merito Civile per la testimonianza di reciproca solidarietà che i cittadini seppero dimostrare in quei momenti. «Oggi, oltre che continuare a condannare tutte le guerre - dice De Lillis - dobbiamo ricordare quelle vittime e quei gesti di umana solidarietà. Questo è l'insegnamento che possiamo trarre da quei tragici eventi». Una lezione utile anche per questi mesi di pandemia in cui tutti siamo chiamati a pensare in termini collettivi cercando di mettere la solidarietà al primo posto.