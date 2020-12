© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VERTENZAOltre la metà dei creditori Corden Pharma, tra cui piccole aziende locali, hanno dato esito favorevole al piano industriale presentato dall'azienda al Tribunale di Latina per la procedura del concordato preventivo, ma per l'omologa ci vorranno sicuramente oltre 30 giorni per ipotetici ricorsi attivabili in questi giorni, si stima che la decisione del Tribunale di Latina potrebbe arrivare prima di aprile, cioè prima della scadenza della cassa integrazione per i 100 dipendenti al momento in esubero. Questa dell'accettazione del piano industriale da parte dei creditori, alcuni dei quali piccole aziende del territorio, è sicuramente una buona notizia - ha spiegato Luigi Cavallo, segretario della Uil di categoria che segue la vertenza da anni - ma non possiamo sederci sugli allori perchè la strada è ancora lunga. Soprattutto perchè nel piano industriale presentato da Corden Pharma si mantengono 300 posti di lavoro, e dunque i 100 esuberi permangono, senza dimenticare che alcune produzioni verranno interrotte, come quella degli antibiotici, Dall'altra parte però verranno intensificate altre produzioni, come quella dei farmaci oncologici, per cui sono in corso diversi accordi con altre società. E la dimostrazione è il fatto che all'incontro presso il Tribunale di Latina era presente anche la società Bristol-Myers Squibb colosso farmaceutico ex proprietaria del sito di Sermoneta, che ha confermato il supporto promesso alla società, ma anche la Itelyum Purification srl che grazie al concordato potrà acquisire la piattaforma ecologica del sito di Sermoneta e che al momento ha assorbito alcuni dipendenti Corden che si occupavano della piattaforma. «Questo però rimane un nodo da sciogliere - spiega Cavallo - perché l'azienda attende le autorizzazioni e entro un anno (al momento infatti ha solo affittato la piattaforma) potrà decidere se trasformare l'affitto in una acquisizione». Ovviamente a preoccupare i sindacati sono gli esuberi: «Tra cassa straordinaria e quella per Covid arriviamo a fine aprile, per quella data probabilmente arriverà l'omologa del Tribunale, ma la scure si potrebbe abbattere già alla fine di marzo, quando è previsto lo sblocco dei licenziamenti su questi lavoratori. Ci potrebbe venire in aiuto - spiega il segretario Uiltec - il Fondo Tris, ovvero un accordo tra sindacati, impresa e governo, procedura che riguarda solo il comparto chimico-farmaceutico e che consentirebbe l'anticipazione del pensionamento fino a 5 anni. Ovviamente bisogna attendere ancora i passaggi formali per l'approvazione della proposta, ma nel momento in cui sarà attivata potrebbe essere di grande aiuto per sfoltire il numero degli esuberi». Intanto Corden ha cambiato l'ad, al posto di Zucconi l'incarico è stato assunto da Filippo Rolando, sarà lui a traghettare Corden fuori dalla crisi.Francesca Balestrieri