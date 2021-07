Mercoledì 21 Luglio 2021, 05:02

LA VERTENZA

Ristrutturazione dell'organico aziendale, con la salvaguardia di circa 300 posti di lavoro; il progressivo spostamento del business aziendale verso settori a maggiore marginalità; la cessione a terzi, dopo un periodo di affitto, di un ramo aziendale non core, ovvero la piattaforma ecologica. Sono i tre aspetti principali su cui si fonda il concordato preventivo avvallato dal Tribunale di Latina e dai creditori per l'azienda Corden Pharma. Solo che da aprile, quando è stato omologato il concordato, diverse cose stanno succedendo nella società di Sermoneta. Molti lavoratori sono in cassa integrazione, ora non più per Covid, ma quella straordinaria firmata in Regione Lazio e a breve inizieranno ad arrivare le lettere di licenziamento per quelli in esubero, poco meno di 100, che dovranno lasciare il posto entro ottobre. «Li impugneremo tutti - dice il segretario della Confail, Gianni Chiarato - perché l'azienda sta mettendo in atto delle politiche che vanno contro lo stesso concordato». Che cosa sta accadendo? «I lavoratori non subiscono la rotazione, così come indicato dall'accordo, alcuni non sono mai rientrati in azienda, ma al loro posto, soprattutto nei laboratori, sono state assunte nuove persone. A tempo indeterminato. Allora come è possibile che vengano assunte nuove professionalità se molti dipendenti, la maggior parte con molti anni di anzianità, sono a casa in cassa a zero ore? L'azienda lo giustifica con la mancata formazione con dei corsi specifici a cui però questi lavoratori, per scelta della stessa Corden, non hanno avuto accesso».

Ma c'è di più: «Nelle scorse settimane le Rsu delle altre sigle sindacali spiega Chiarato - hanno firmato un accordo per gli straordinari. Significa che chi è dentro sta lavorando a ciclo continuo facendo appunto più ore. E allora perché non far tornare in produzione tutti gli altri? Sembra un controsenso, ecco perché abbiamo chiesto un incontro con Corden in cui vorremmo affrontare anche altri quesiti. Tra questi il fatto che in cassa ci sono anche Rsu e responsabili della sicurezza». La Confail non ha intenzione di fermarsi: «Chiederemo un incontro al Prefetto, alla Regione e poi anche al Mise». Proprio in Regione «Abbiamo intenzione di chiedere all'assessore Claudio Di Berardino che cosa ne sarà dei finanziamenti che Corden ha chiesto per circa 20 milioni di euro, a cui potrà accedere solo se non verrà licenziato nessuno ed è un impegno che l'assessore ha preso in prima persona davanti a tutta la platea in sede di firma della cassa».

C'è un altro aspetto che preoccupa non poco: «Uno de punti fondamentali del piano concordatario si basa sulla cessione della piattaforma ecologica, solo che questa ancora non parte perché mancano le autorizzazioni. La società a cui viene ceduto il ramo d'azienda però, come clausola, ha posto proprio le autorizzazioni in regola per lo smaltimento dei rifiuti. Se non arriveranno cosa accadrà?»

Francesca Balestrieri

