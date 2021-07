Mercoledì 28 Luglio 2021, 05:02

Si è svolto lunedì un incontro tra la Corden Pharma e le parti sociali in cui l'azienda ha confermato quello che ormai sembrava chiaro a tutti: il licenziamento di 120 dipendenti. Una notizia attesa dai tanti lavoratori, molti dei quali in cassa integrazione a zero ore, anche se in alcuni reparti ci sono state diverse assunzioni a tempo indeterminato e molti dipendenti stanno svolgendo gli straordinari, così come prevede un accordo firmato da tutte le Rsu tranne quelle della Confail. E' lo stesso sindacato, che conta 5 Rsu nell'azienda di Sermoneta a cui il Tribunale di Latina ha concesso l'omologa al concordato preventivo per crisi aziendale, a rendere noto l'esito dell'incontro, spiegando inoltre che La dirigenza non ritiene di dover utilizzare per queste figure in via di licenziamento le 13 settimane di ammortizzatori sociali previsti dal decreto governativo del 1 luglio scorso. Si tratta di un'inversione di rotta rispetto agli impegni assunti dalla Corden negli incontri presso l'assessorato al Lavoro della Regione Lazio e con le parti sociali ed è manifesto che l'azienda non intende utilizzare i fondi regionali per gli investimenti, subordinati al mantenimento dei posti di lavoro. Ma non è tutto, come già denunciato solo la scorsa settimana, continua a slittare la prevista cessione di ramo d'azienda della propria piattaforma ecologica Ecoplataform a Itelyum, il problema non sembra di facile risoluzione, ma proprio su questa cessione, si basa anche parte dell'omologa del Tribunale. Il problema è questo: Al momento mancano le autorizzazioni e questo - spiega il segretario Confail, Giovanni Chiarato - mina il futuro della stessa Corden Pharma nel territorio di Sermoneta. Secondo noi l'azienda ha intenzione di ridimensionare poi smantellare. Un azienda che ha una storia molto importante e che potrebbe avere un futuro di assoluto rilievo, sta per privarsi di figure di alta formazione, non recuperabili e che sono un patrimonio del territorio che verrà depauperato, se si prosegue in questa direzione. Il prossimo incontro per trovare un'intesa territoriale, previsto nei primi di agosto presso Unindustria, parte dunque in salita e con prospettive limitate. «Chiediamo ai lavoratori l'unità e la coesione necessaria in questa fase molto delicata. Ci auguriamo la stessa coesione con le forze sindacali, RSU e tutti i soggetti interessati per impostare azioni forti, puntuali e solutive».

