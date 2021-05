20 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







LA RIPARTENZA

Dopo cinema Oxer e Teatro Moderno, questa sera riparte anche il Supercinema e giovedì sarà la volta del Cinema Corso. «Il coprifuoco allungato di un'ora ci da un respiro maggiore per mettere in scena perlomeno un ulteriore spettacolo spiega Gianni Colombi, titolare dei due cinema in centro città Bisogna sempre ricordare però che non potremo aprire il bar e questo certamente ci penalizzerà. Diciamo che ci stiamo provando perché speriamo che alla metà giugno tante cose cambieranno anche con l'eliminazione del coprifuoco. Facciamo un po' di rodaggio con le aperture di questi giorni speriamo che i cittadini rispondano bene». Il cinema Oxer invece, ha riaperto praticamente subito dopo il via libera del Governo Draghi: «Siamo soddisfatti spiega il direttore Gianluca Calcagnini I numeri sono ovviamente al di sotto del periodo pre Covid, ma questo è dovuto anche alla debole offerta di film in programmazione visto che abbiamo iniziato con quelli che erano già disponibili sulle piattaforme streaming, andrà meglio già dalla prossima settimana». Calcagnini ha iniziato nei primi giorni di riapertura con 4 sale, ora sono attive tutte e sette: «Siamo un po' penalizzati con gli orari, ma con il coprifuoco che andrà a scomparire potremmo dividere meglio gli orari e tornare a una situazione, diciamo, di normalità. Già il posticipo alle 23 ci permettere di proiettare uno spettacolo in più». Ma come ha risposto il pubblico? «Molto bene, siamo tutti abituati ai dispositivi di sicurezza quindi arrivano tutti preparati, nel caso in cui qualcuno non indossi mascherine idonee perché in stoffa, forniamo noi le chirurgiche, ma finora è accaduto in pochissimi casi». L'unica raccomandazione è quella di arrivare qualche minuto prima per compilare il documento di tracciabilità. Il teatro Moderno di Latina ha ripreso immediatamente la programmazione: «Una volta appreso il decreto definitivo del 26 aprile, il 7 maggio siamo subito ripartiti spiega il direttore artistico Gianluca Cassandra Lo abbiamo fatto da dove ci eravamo interrotti. Non lo nego, è stato un anno difficile, prima di tutto dal punto di vista economico, ma l'altra complessità è legata alla struttura di questo lavoro che è artigianale, c'è bisogno di prove e di tempo. Riaprire a pochi giorni dal nuovo decreto dà la dimensione di quanto può esser organizzato il teatro, in questo caso il Moderno, ma molte compagnia non hanno potuto provare ed è stato dunque difficile trovarle. La ripartenza comunque ci dà un buono spunto per il futuro». E infatti Gianluca però non si è arreso e i cittadini lo hanno capito, facendo anche file fuori dal teatro per l'acquisto dell'abbonamento: «E' stata una cosa bellissima quasi commovente, complice il fatto che a settembre ottobre gli spettacoli, seppure con tutte le precauzioni, sono andati in scena e dunque i cittadini hanno avuto la possibilità di capire, dal vivo, che il teatro è un posto sicuro». La programmazione andrà avanti anche nei prossimi due week end «poi ci fermiamo perché al chiuso d'estate fa caldo e riprenderemo la programmazione ordinaria a settembre» conclude Cassandra.

Francesca Balestrieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA