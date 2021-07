Lunedì 26 Luglio 2021, 05:01 - Ultimo aggiornamento: 09:22

Da quattro anni dalla Germania raggiungono l'Italia per consentire al loro bambino autistico di frequentare il campo estivo, della durata di un mese, organizzato da un'associazione di Priverno che si occupa di terapie per bambini con queste forme di disabilità. Per loro la serenità e la salute del loro piccolo Gabriele viene prima di tutto. Peccato che il loro soggiorno nel nostro Paese sia stato turbato da un episodio a dir poco spiacevole. Ieri pomeriggio Francesca, la mamma di Gabriele, ha deciso di portare il figlio disabile al mare, sulla spiaggia di Sabaudia, città della quale la donna è originaria.

Una giornata che doveva essere felice ed all'insegna della leggerezza e che invece è stata caratterizzata da un gesto incommentabile. Premetto che vivo in Germania e non avevo con me il permesso per il parcheggio disabili ma solo la tessera di disabilità che certifica una disabilità dell'80%. Ho chiesto gentilmente ad un ausiliario sul lungomare se potevo parcheggiare nel posto riservato ai disabili mostrando l'attestazione tedesca di mio figlio racconta la donna - Dopo un'ora avanti e dietro per trovare un parcheggio Gabriele ha avuto una crisi e, solo un genitore di un bambino autistico, può capire cosa intendo. L'ausiliare è stata così gentile e, vedendo anche le problematiche di mio figlio, mi ha dato il permesso. Per correttezza ho anche pagato regolarmente il parcheggio ed ho lasciato ben visibili sul cruscotto della macchina sia il tesserino della disabilità che lo scontrino del parcheggio. Ma, quando sono tornata alla macchina ho trovato un biglietto ed anche uno sfregio alla carrozzeria. Sul foglietto c'era un insulto seguito dalla frase: se capisci l'italiano questo è un parcheggio invalidi. Vorrei dire all'autore del biglietto che è un grande codardo dato che poi mi ha sfregiato la macchina dal lato interno invece se fosse stato responsabile delle sue azioni avrebbe avuto il coraggio di firmare il biglietto che mi ha gentilmente lasciato. Piccolo uomo, grande soddisfazione ha commentato amaramente la signora Francesca.

E.Pie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA