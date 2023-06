Lunedì 5 Giugno 2023, 11:03

E' arrivato ieri nelle prime ore del mattino al pronto soccorso dell'ospedale Goretti di Latina: un codice rosso per ferite da arma da taglio all'addome, che solo per puro caso non hanno interessato organi vitali. La vittima è un ragazzo di origini albanesi ma residente nel capoluogo. E' stato accoltellato ma da quanto si apprende non versa in gravi condizioni. E' stato medicato e tenuto sotto stretta osservazione ma non si trova in pericolo di vita. Poco dopo l'ospedale è stato raggiunto anche dalla fidanzata, a quanto pare picchiata in strada da un uomo. Per la gravità dei fatti è intervenuta una pattuglia della squadra volante di Latina ed entrambi hanno dovuto ricostruire con i poliziotti cosa era accaduto poco prima, in una zona densamente abitata e circondata da palazzi.

LA RICOSTRUZIONE

Teatro dell'aggressione è Piazza Moro. A quanto pare, secondo la versione fornita dalla giovane coppia, il ragazzo stava chiudendo il locale in cui lavorava come barman. La compagna che era con lui si è allontanata di qualche metro attraversando la strada per gettare la spazzatura quando è stata avvicinata da un uomo sulla quarantina che improvvisamente, apparentemente senza una precisa ragione, prima l'ha aggredita verbalmente e poi si è scagliato contro di lei picchiandola e colpendola al volto. Un gesto fulmineo che ha lasciato tramortita e incredula la ragazza. Il fidanzato a quel punto si è precipitato per difenderla e bloccare l'uomo ma è rimasto a sua volta ferito. Lo sconosciuto ha infatti estratto un coltello dalla tasca e ha sferrato un fendente che lo ha raggiunto sul fianco.Alla ragazza, spaventata, non è rimasto altro che chiamare i soccorsi e le forze dell'ordine, mentre l'uomo cercava di allontanarsi. La vittima è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al Goretti dove è arrivata in codice rosso ed è stata sottoposta a tutte le cure del caso. Solo in un secondo momento i due giovani sono stati ascoltati dagli agenti di polizia in ospedale e hanno fornito questa dettagliata ricostruzione dei fatti, raccontando anche di conoscere solo di vista il loro aggressore ma di non riuscire in nessun modo a spiegarsi le ragioni dell'accaduto.La descrizione fisica e le indicazioni che sono riusciti a rendere agli investigatori ha però consentito alle pattuglie di identificare nel giro di appena poche ore il responsabile. Si tratta di un uomo italiano residente in zona, che nelle ore successive è stato rintracciato e prelevato da casa, condotto negli uffici della questura per le formalità di rito e poi sottoposto all'arresto. Il folle gesto è però ancora al vaglio dei poliziotti, che stanno cercando di comprendere cosa sia effettivamente accaduto in Piazza Moro nel cuore della notte e cosa lo abbia spinto a scagliarsi contro la ragazza e a picchiarla per strada e poi accoltellare il fidanzato che cercava di difenderla e di allontanarlo.