Mercoledì 22 Settembre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE D

Il passo falso nella giornata inaugurale contro il Team Nuova Florida è il classico incidente di percorso. Nessuna preoccupazione nell'ambiente dell'Insieme Formia, che ora cerca riscatto nel primo turno di Coppa Italia, dove oggi alle 15 sarà atteso al Mario Piccirillo di Santa Maria Capua Vetere dal Gladiator. Una sfida senza appello che si deciderà in 90': al termine dei tempi regolamentari, in caso di parità, supplementari ed eventuali rigori. I campani sono passati d'ufficio dal preliminare dopo la rinuncia della Casertana impossibilitata a giocare per motivi tecnici e così esclusa dalla competizione con lo 0-3 a tavolino comminato dalla Lnd. Una partita che riveste particolari insidie per i tirrenici contro i padroni di casa che domenica scorsa hanno masticato amaro per l'incredibile pareggio interno (3-3) con l'Aprilia. In vantaggio per 3-0 con il trio Varela-Manes-Barone, i sammaritani allenati da Alessio Martino hanno subìto nella ripresa la rimonta veemente delle rondinelle.

Il tecnico dell'Insieme Formia Sasà Amato in queste ore ha lavorato tanto sull'atteggiamento mentale della squadra, che ha un'età media molto bassa di 23.1. «La rosa è cambiata molto rispetto alla passata stagione spiega In campionato l'esordio non è stato positivo, abbiamo pagato anche l'assenza di tre potenziali titolari, ma siamo stati dentro il match fino alla fine. I giovani devono ancora maturare, è ancora presto per trarre bilanci visto che siamo agli inizi, ma mi aspetto un salto di qualità anche dai veterani».

Uno di questi è il centrocampista ex Latina Ricciardi, l'acquisto clou del mercato estivo che oggi sarà schierato titolare per via dell'assenza dell'infortunato Zonfrilli: out anche Ammaturo, Gargiulo e Bozzaotre. Scelte obbligate con l'innesto dal 1' in prima linea di Camilli, assente per squalifica con la Nuova Florida, che potrebbe far coppia con il 2002 Durazzo. I precedenti dello scorso anno sorridono al Gladiator che si impose sia all'andata (25 ottobre) che al ritorno (22 marzo) con un doppio 2-1. A dirigere l'incontro di Coppa sarà Domenico Mallardi della sezione di Bari.

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA