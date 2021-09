Giovedì 23 Settembre 2021, 05:02

CALCIO

L'Aprilia supera per 2-0 l'Ostia Mare e accede ai trentaduesimi di coppa Italia in programma il prossimo 3 novembre. La partita, considerando il turn over operato dagli allenatori per inserire chilometri nelle gambe dei giocatori, si mantiene sui binari della vivacità con i due team che non disegnano azioni offensive in modo da trovare impreparato o mettere in difficoltà il rispettivo avversario. Verso la metà della frazione Njambe viene in possesso, dopo un grossolano errore della difesa ospite, del pallone ma non trova la coordinazione di concludere verso la porta. Cosa, che al 24' si ripete, con protagonista lo stesso atleta. I più attivi in questa fase del match per i pontini sono capitan Succi e Njambe che con la loro velocità mettono in difficoltà i difensori dell'Ostia Mare. Da parte loro i lidensi cercano di rendersi pericolosi dalle parti di Zappalà ma le loro azioni si spengono in prossimità dell'area di rigore apriliana. Al 39' il gioco si ferma per diversi minuti a causa di un violento scontro tra Njambe e Matteoli, con quest'ultimo costretto a lasciare il campo. Nel quarto minuto di recupero del primo tempo l'Aprilia passa con una rete in diagonale di Njambe. Appena rientrati sul terreno di gioco gli uomini di mister Galluzzo raddoppiano. Una magistrale punizione eseguita con perizia da Santarelli non lascia scampo a Giori. Al 18' l'estremo difensore Giori, posizionato fuori aerea, ferma con la mano la palla calciata in rete da Njambe e si vede sventolare il cartellino rosso. L'Ostia Mare, in 10, cerca di attaccare la difesa pontina che smorza sul nascere le intenzioni di Lorusso e compagni L'Aprilia ha la possibilità di segnare la terza rete ma Wilson Cruz da ottima posizione sbaglia clamorosamente la conclusione. Dopo 4' di recupero l'Aprilia conquista il terzo risultato positivo, 2 vittorie in coppa Italia e un pareggio in campionato.

Dario Battisti

