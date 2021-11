Mercoledì 10 Novembre 2021, 05:03

AUTOMOBILISMO

Un pilota di Fondi, tra i vincitori dell'edizione 2021 della Coppa Italia di kart. Si tratta di Emanuele Villani, al volante di un minibolide della Tk Driver Academy, team ciociaro guidato dal patron Toni Taglienti. L'appuntamento per l'assegnazione dei titoli nazionali Aci si è tenuto nei giorni scorsi sul circuito Valle del Liri, con la partecipazione di ben 170 kartisti, alcuni provenienti anche dall'estero. E nella sua categoria, la 125 Kzn Over, Villani ha letteralmente dominato. Pur agguerrita, la concorrenza è stata lasciata alle spalle senza troppi affanni, venendo sbaragliata grazie a un mix di mestiere, agilità e concentrazione. A testimoniare l'egemonia del pilota della Piana, un en plein: si è guadagnato la pole position nelle qualifiche, la vittoria in prefinale e il trionfo nella finale domenicale. Un risultato netto, che ha contribuito a portare a quattro i successi collezionati dalla scuderia Tk nel corso della competizione appena andata in scena. Al netto delle vittorie in gare regionali, per Villani si tratta di una prima volta: a livello italiano in carriera si era distinto per tre piazzamenti sul podio, anche in eventi di un certo rilievo, ma fino a qualche giorno addietro non era mai salito sul gradino più alto, in diverse occasioni solo sfiorato per questione di secondi. «Ancora non ci credo», commenta entusiasta. «Ho cominciato per gioco nel 2014 a Fondi, poi tra fine 2015 e inizio 2016 sono passato al team Taglienti. E adesso, dopo sacrifici e rinunce, sono finalmente riuscito a ottenere un titolo nazionale. Anzi, siamo: non avessi avuto al fianco Toni e tutto il reparto corse della Tk, non sarei riuscito a ottenere questo ambito traguardo. Erano due anni che lavoravamo per fare il salto di qualità e ben figurare a un determinato livello».

Mirko Macaro

