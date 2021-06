CANOTTAGGIO

Un weekend mondiale, di quelli che emozionano. A Sabaudia, dopo tanta attesa, si parte con la terza prova di Coppa del Mondo di canottaggio che si disputerà in uno scenario unico quale il lago di Paola. Una competizione che vedrà protagonisti circa 300 atleti provenienti da ogni continente, pronti a darsi battaglia in acqua. La colonia azzurra è ben nutrita, gruppo nel quale sono inseriti anche 14 atleti delle Fiamme Gialle che si allenano ogni giorno nella Città delle Dune'. Sarà un momento speciale soprattutto per i pontini cresciuti nella sezione giovanile, come i terracinesi Simone Venier, Matteo Lodo e Matteo Sartori e il timoniere di San Felice Circeo Emanuele Capponi.

GLI EQUIPAGGI

Lo spettacolo della Coppa del Mondo prenderà il via stamane alle 9,30 con tante imbarcazioni italiane accreditate per un successo durante la tre giorni di competizione che terminerà domenica alle 13.32.

Il dt Francesco Cattaneo ha voluto effettuare alcuni esperimenti: la novità assoluta è rappresentata dal quattro senza Senior dove Matteo Lodo e Giuseppe Vicino lasciano il due senza per salire a bordo dell'imbarcazione che nel 2016, a Rio de Janeiro, gli ha regalato il bronzo a cinque cerchi.

A completare l'equipaggio Matteo Castaldo (Fiamme Oro-RYCC Savoia) e Bruno Rosetti (CC Aniene). Altro quattro senza Senior rodato è quello composto dai gialloverdi Alessandro Bonamoneta e Jacopo Frigerio, insieme a Davide Verità (SC Monate) e Nicolas Castelnovo (SC Lario).

La certezza assoluta, invece, è il quattro di coppia Senior, formato da Giacomo Gentili, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Simone Venier.

Per quanto concerne il capitolo otto Senior, saranno presenti i Leonardo Pietra Caprina, Alfonso Maria Scalzone e il timoniere Emanuele Capponi.

A completare l'equipaggio Luca Parlato, Cesare Gabbia, Vincenzo Abbagnale (Marina Militare), Salvatore Monfrecola (RYCC Savoia), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis) e Emanuele Gaetani Liseo (SC Telimar).

C'è grande attesa per l'esordio assoluto con la Nazionale maggiore per il figlio d'arte Matteo Sartori che gareggerà nel doppio Senior con Nunzio Di Colandrea (RYCC Savoia), così come per il quattro di coppia Senior femminile, medaglia di bronzo a Lucerna, con a bordo Alessandra Montesano insieme a Valentina Iseppi (CC Aniene), Veronica Lisi (SC Padova) e Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova).

Per Cala Guerra, infine, impegno nel doppio Senior con Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo) dopo il 5° posto a Lucerna.

SICUREZZA

La salute dei partecipanti e l'attenzione scrupolosa relativa ai protocolli hanno rappresentato i pilastri del Comitato organizzatore. Chiusura al pubblico, distanziamento, tamponi per tutti, sono solo alcuni degli aspetti codificati dalle linee guida dell'evento studiato ad hoc dal Covid Manager, il dottor Aldo Franco Scalisi. Anche la Federazione mondiale di canottaggio ha preso questo protocollo come esempio per la sua struttura operativa: la terza prova di Coppa del Mondo di Sabaudia, a differenza di tutti gli altri eventi internazionali dell'anno, è collocata a meno di cinquanta giorni dai Giochi di Tokyo e rappresenta l'ultimo test prima dell'appuntamento giapponese.

DIRETTE

L'assenza di pubblico e le norme stringenti non faranno mancare lo spettacolo, garantito dalla copertura mediatica.Tutte le regate verranno trasmesse in diretta da worldrowing, le finali saranno distribuite su quattordici canali televisivi internazionali oltre all'Italia che coprirà l'evento con RaiSport, Rai Sport HD e Rai Sport Web.

Davide Mancini

