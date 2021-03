© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EVENTOSabaudia ospiterà la terza prova di Coppa del Mondo di canottaggio che si terrà dal 4 al 6 giugno. La conferma, tanto attesa, è giunta ieri ed ora riparte il countdown. L'anno scorso Sabaudia si era dovuta arrendere davanti all'evidenza. Il diffondersi improvviso e rapido del covid 19 aveva causato la cancellazione della prova che avrebbe dovuto essere ospitata dalla città pontina ad aprile. Il Comitato Esecutivo di World Rowing ha deciso di confermare la terza prova di Coppa del Mondo che sarà ospitata sul bacino del lago di Paola e presso le strutture della Marina Militare. È stato verificato che i preparativi posti in essere dal Comitato Organizzatore sono conformi ai requisiti richiesti dalla Federazione Internazionale per le regate in programma nel 2021. Come richiesto dalle linee guida di World Rowing per l'organizzazione degli eventi in periodo pandemico il Comitato Organizzatore ha sviluppato un piano di protezione da covid-19 per ospitare l'evento basato sulle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il piano covid-19 è stato attentamente valutato e allineato alle prescrizioni anche delle autorità governative e sanitarie italiane. Le gare si svolgeranno probabilmente a porte chiuse. Non si sa ancora quante saranno le nazioni partecipanti e il numero degli atleti che giungerà a Sabaudia. Intanto oggi, su Zoom, si terrà la riunione dei presidenti delle varie federazioni nazionali per fare il punto della situazione anche su questo evento. Ora dobbiamo solo andare avanti con l'organizzazione della III prova di Coppa del Mondo di canottaggio e con essa dare un forte impulso alla programmazione degli eventi sportivi internazionali 2022/2024 già assegnati alla nostra città, così da creare opportunità diversificate sul territorio e per tutto il tessuto produttivo ed economico, col fine più ampio di rafforzare il cosiddetto turismo sportivo ha commentato il sindaco Giada Gervasi. Come Regione Lazio ci siamo fatti promotori e abbiamo fortemente voluto questo evento, lavorando con determinazione per arrivare al traguardo con il Comune pontino, il Coni e la Federazione Italiana Canottaggio. Eventi come questo contribuiscono a valorizzare i luoghi e a promuovere le peculiarità, rappresentando un volano per il turismo e per il tessuto economico ha aggiunto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. L'appuntamento di giugno accenderà i riflettori internazionali sulla provincia di Latina dandoci la possibilità di mostrare le enormi bellezze della quale è dotata: sarà insomma una vetrina per la crescita e lo sviluppo economico e turistico soprattutto in una fase difficile che dura da un anno ha ribadito il Presidente della Provincia, Carlo Medici. «La storia del Lago di Paola è un patrimonio comune da salvaguardare per le nuove generazioni. Un ecosistema che unisce e che sfida la pandemia. Questa competizione è la prima grande vittoria di un lavoro comune», ha spiegato Anna Scalfati, proprietaria di maggioranza e presidente di Avlp. Oltre che un grande impegno e ripartenza per cercare di riprendere una normalità, la Coppa del Mondo sarà l'ultima gara prima delle Olimpiadi» ha ribadito il presidente del comitato organizzatore, l'olimpionico Alessio Sartori.Ebe Pierini