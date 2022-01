Venerdì 21 Gennaio 2022, 05:03

LA NOVITÀ

Parte il controllo di vicinato anche nel quartiere Q5. Dopo un porta a porta informativo del coordinatore di zona Bruno Fontanarosa e una riunione, lo scorso 15 gennaio alla presenza di una cinquantina di persone presso la tensostruttura della parrocchia di San Luca, si è costituito un primo gruppo di volontari che faranno partire il progetto anche in questa zona della città. Le prime strade che ne beneficeranno, saranno quelle di Voa Caccini, Via Catalani e Via Landino. «Il controllo di vicinato - spiega il coordinatore comunale di Latina, Antimo Di Biasio - prevede l'auto-organizzazione tra vicini per controllare l'area intorno alle proprie abitazioni. I vicini guardano, controllano, dialogano tra di loro attraverso una chat telefonica. L'attività di controllo di vicinato è resa palese attraverso l'installazione di appositi pannelli nei punti di ingresso delle vie e ciò funziona da deterrente per i malintenzionati».

Il progetto è già attivo a Latina Scalo, dove in vari punti è già possibile vedere i cartelli di cui parla il coordinatore. I colori sono il giallo e il nero: nere su sfondo bianco sono le figure (una famiglia e un poliziotto) al centro del cartello (che è rotondo) e giallo il contorno. Il progetto è nato negli Stati Uniti verso la fine degli anni Sessanta ed è arrivato in Europa nel 1982. In Italia è attivo dal 2009 e prevede una stretta collaborazione tra i referenti del progetto e le forze dell'ordine. Lo scopo è quello di prevenire il più possibile atti vandalici e azioni criminali nel quartiere di residenza.

«L'insieme di queste attività - spiega ancora Di Biasio - ha anche il vantaggio di creare un senso di vicinanza tra i residenti e la certezza che nessuno resterà chiuso in casa di fronte ad un'emergenza, ma si attiverà nel modo appreso durante la formazione, senza correre rischi ma preoccupandosi del proprio vicino. Questo aumenta il senso di appartenenza rafforzando i legami sociali tra i residenti della stessa zona. Speriamo che le adesioni crescano ancora in Q5 e che possano estendersi anche al vicino quartiere Q4».

Per informazioni e nuove adesioni è possibile contattare i coordinatori ai numeri: 339.3234292 (Antimo Di Biasio), 327.0421434 (Bruno Fontanarosa), 347.0764273 (Gianni Marinangeli), 348.6063453 (Vincenzo Parnolfi). A Latina il controllo di vicinato è attivo dal novembre del 2018: il protocollo d'intesa firmato dal prefetto dell'epoca Maria Rosa Trio e dal sindaco Damiano Coletta diede avvio al progetto pilota allo Scalo e alla collaborazione dei cittadini con le forze dell'ordine.

Stefania Belmonte

