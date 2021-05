11 Maggio 2021

IL CASO

Un nuovo confronto per chiarire il concetto di contingentamento dinamico nella zona pub, perché diversi operatori non lo avrebbero compreso. È l'esigenza avvertita dal Comune di Latina, in seguito a diverse segnalazioni ricevute tra venerdì e sabato da titolari di attività della zona pub, che non erano stati presenti al tavolo in Questura di venerdì e che avevano bisogno di comprendere come gestire l'afflusso di avventori del fine settimana. «Convocheremo di nuovo il tavolo della zona pub, che è più ampio come concetto rispetto alla riunione che si è tenuta in Questura, dato che vi possono prendere parte tutti gli operatori che lo chiedono», esordisce l'assessore alle Attività produttive Simona Lepori. Lo hanno deciso ieri mattina, alla luce anche delle incertezze nel fine settimana nella zona pub, soprattutto sabato sera, con un forte afflusso di persone (domenica la movida si è spostata soprattutto sul lungomare). La data papabile è domani mattina alle 9.30, comunque in prima mattinata, in modo che gli operatori possano poi dedicarsi alle loro attività. Il punto cruciale è spiegare e ribadire il concetto di contingentamento dinamico, deciso venerdì: ovvero, in pratica, il compito che le forze dell'ordine, presenti nella zona pub, hanno di verificare il numero di persone presenti nell'area, stabilire se si stiano verificando assembramenti e, in caso, chiudere tutto per non affluire altre persone, fino a che non defluiscano quelle già presenti. Relativamente invece all'iniziale richiesta degli operatori di chiudere anche dal lunedì al giovedì la prima parte di via Neghelli, per consentire anche ai locali sprovvisti di spazi esterni di mettere tavoli e sedie, recuperando così un totale di circa 120 coperti, l'assessore osserva che «l'infrasettimanale è ancora in fase di valutazione. Spero mercoledì di ascoltare anche quelli che realmente non hanno spazio per poter riaprire e comprendere così anche le loro reali esigenze». In particolare, quello che il Comune intende comprendere insieme agli operatori è la quantità di clienti - e quindi la reale esigenza di chiudere - si possano avere dal lunedì al giovedì (nel fine settimana, invece, la chiusura avviene già da tempo).

Andrea Apruzzese

