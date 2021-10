Lunedì 18 Ottobre 2021, 05:03

Sette persone sono state denunciate per reati vari, due delle quali per detenzione di sostanze stupefacenti, durante i controlli eseguiti nel weekend dai carabinieri nel sud pontino. In particolare sono stati denunciati per detenzione di stupefacenti un 24enne di Castelforte, sorpreso con 12,29 grammi di hashish occultati nel proprio appartamento, e un 47enne di Minturno, nella cui abitazione sono stati sequestrati tre piante di marijuana alte circa 130 centimetri, 65 foglie di marijuana già essiccate, un ramo di marijuana di 7,60 grammi, 2,57 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Inoltre, i carabinieri hanno deferito tre persone per guida in stato di ebbrezza, un uomo per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico e di sostanze stupefacenti e, infine, un cittadino per violazioni nel settore urbanistico: ha realizzato un manufatto di 42 mq senza autorizzazione. Dieci persone sono state segnalate alla prefettura perché in possesso di modica quantità di droga. Complessivamente sono stati sequestrati 8 grammi di hashish, oltre 6 di marijuana e un grammo di eroina. E' stata inoltre ritrovata, su un terreno incolto, una pianta di marijuana di 416 grammi.

An.Gio.

