15 Aprile 2021

PREVENZIONE

Il primo fine settimana dopo la zona rossa di Pasqua ha fatto registrare non pochi problemi di assembramento in alcune zone della città di Latina. I ragazzi si sono riversati nei luoghi di ritrovo in prossimità di locali e pub aperti solo per l'asporto. E ora si corre ai ripari. Lo dice a chiare lettere il sindaco di Latina Damiano Coletta: «Una volta usciti dalla zona rossa di Pasqua abbiamo avuto un week end in cui abbiamo visto che la popolazione di Latina deve essere più responsabile. Ci sono state situazioni che non ci sono piaciute, ne parleremo nelle sedi opportune e valuteremo la possibilità di adottare misure più restrittive. Questo è un momento delicato, si sta per scollinare ed è necessario fare attenzione affinché ci sia la discesa». «Valuteremo - ha aggiunto il prefetto Maurizio Falco - misure di chiusura o contingentamento. Vogliamo evitare la militarizzazione, ma intensificheremo i controlli con il supporto delle polizie locali». Non si esclude che in previsione del prossimo week end il sindaco di Latina possa adottare provvedimenti, come la chiusura di particolari aree pubbliche, per scongiurare le scene che si sono viste sabato e domenica scorsa. Oltre a Piazza del Quadrato, affollato nel fine settimana scorso da centinaia di giovani in barba a qualunque distanziamento, nel mirino ci saranno anche il parcheggio che si trova tra il teatro comunale e il Parco Falcone e Borsellino e quello accanto al liceo classico. «La vaccinazione è un'arma importante - ha aggiunto il sindaco - ma occorre puntare anche su prevenzione e comportamenti corretti».

La.Pe.

