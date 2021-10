Sabato 16 Ottobre 2021, 05:02

Nessun intralcio o disservizio registrati a Latina nel primo giorno di green pass obbligatorio per i lavoratori interni ed esterni delle principali strutture pubbliche. In Comune ieri sono stati i dirigenti a verificare, con apposita app, il possesso del green pass dei dipendenti assegnati ai rispettivi servizi. Le persone esterne sono state sottoposte a verifica presso le guardianie. «Tutto il personale in ufficio hanno fatto sapere da piazza del Popolo - è dotato di green pass». «Nelle quattro sedi della Provincia ha detto il neo presidente Domenico Vulcano - i controlli sono stati effettuati agli ingressi, richiedendo la certificazione a tutte le persone in entrata (dipendenti, lavoratori esterni e pubblico). Finora non mi è stato segnalato alcun problema». La Asl ha individuato i dirigenti responsabili di strutture quali soggetti delegati a verificare quotidianamente almeno il 20% del personale loro assegnato, attraverso l'app del Ministero da scaricare sullo smartphone. «Chiaramente il dirigente responsabile può individuare dei propri collaboratori per effettuare operativamente il controllo ha chiarito ieri la direttrice generale della Asl Silvia Cavalli - La situazione oggi è risultata complessivamente tranquilla».