Lunedì 6 Dicembre 2021, 05:01

I CONTROLLI

Carabinieri di Aprilia e Sermoneta in campo contro la vendita di merce contraffatta. Ieri mattina, gli uomini della stazione di Sermoneta hanno eseguito un servizio volto alla prevenzione e repressione dei reati in genere, in particolare per il contrasto alla vendita di merce contraffatta, presso l'area mercato della località Piedimonti di Sermoneta, dove la domenica si tiene il mercato settimanale, che in occasione delle festività natalizie si protrae fino alle 16. I controlli di ieri hanno interessato l'intera area del mercato: l'attività è stata eseguita tenendo conto della rituale pericolosa fuga dei venditori abusivi ed ha consentito di individuare, identificare e denunciare in stato di libertà un cittadino del Marocco (A.H. le iniziali) di 37 anni, responsabile del commercio di prodotti con marchi contraffatti. Grazie all'ispezione dei carabinieri sono stati sottoposti a sequestro 140 paia di scarpe di noti marchi contraffatti. I militari - al termine delle verifiche necessarie - hanno anche sequestrato l'auto utilizzata dall'ambulante. Quello della contraffazione è un fenomeno complesso che mette in seria difficoltà il commercio, soprattutto quello locale che in questo periodo punta ad aumentare i guadagni grazie agli acquisti di Natale. Il mercato di Sermoneta è da tempo un punto di riferimento per la zona e la cittadinanza ha sempre chiesto sicurezza e controlli. I carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia che ha la competenza anche del territorio di Sermoneta sta rispondendo proprio a queste esigenze. Ci sono tanti risvolti collaterali all'attività sei mercati: oltre alla contraffazione, ancora troppo dilagante e di cui ieri se ne sono occupati i carabinieri, ci sono i furti e le truffe. Reati che spesso coinvolgono le persone anziane che non sempre riescono a reagire all'operato di malintenzionati. Una linea tracciata dal comandante, il tenente colonnello Paolo Guida. La presenza dei militari tra i banchi del mercato e accanto ai cittadini è servita per dare un segnale importante e utile in questo momento così delicato. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni e anche per tutte le festività come stabilito dal comando provinciale. Controlli che saranno estesi come sappiamo anche agli altri territori di competenza dei carabinieri di Aprilia, Cori, Cisterna, Rocca Massima, Bassiano, Norma e la stessa Sermoneta.

Raffaella Patricelli

