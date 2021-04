6 Aprile 2021

Solo un punto, ma prezioso, per la Top Volley nella sfida della domenica di Pasqua contro Piacenza per i play-off quinto posto. Un match iniziato con il freno tirato per i ragazzi di Boban Kovac che hanno poi trovato ritmo e grinta per rimontare e portare gli emiliani al tie break. Un 3-2 che consente alla Top di restare in corsa in questo torneo che vale un accesso alla Challenge Cup.

La classifica vede ora al comando Piacenza e Milano con 7 punti seguite da Ravenna con 6, poi Cisterna a 5 Padova a 4, Verona e Vibo a 3 e infine Modena a 1 punto. L'intera squadra ha girato al meglio, con Giulio Sabbi che ha siglato ben 28 punti (65% in attacco); Seganov bravo a gestire il gioco sorretto da una ricezione decisamente migliorata; Cavuto che ha ripagato coach Kovac che lo ha preferito a Randazzo; Krick che a muro e nei primi tempi si è fatto perdonare la sua cronica difficoltà in battuta; Szwarc preciso in attacco, pericoloso dai nove metri e a muro; Tillie efficace a rete e in seconda linea e infine il libero Mimmo Cavaccini, davvero prezioso nella ricostruzione dei gioco. Questo il sestetto schierato da coach Boban Kovac. Di contro mister Secolo Lorenzo Bernardi aveva mandato in campo Baranowicz in regia, Finger opposto, Antonov e Clevenot di banda, Mousavi e Candellaro al centro e Scanferla libero.

LA CRONACA

Primo tempo decisamente dominato da Piacenza che non lascia margini di azione a Cisterna e finisce 13-25. Nel secondo parziale la Top cambia marcia, aggredisce Piacenza che accusa il colpo; gli emiliani calano di tono e sono costretti a inseguire. Cisterna dopo due set-ball sprecati si aggiudica il set 25-20. Sull'uno pari il match sale di tono ma è Piacenza a dirigere i giochi, Cisterna lotta ma non riesce ad agganciare gli ospiti che hanno la prima occasione per chiudere. Il mini break della Top non cambia l'esito del set che Antonov si aggiudica 22-25. Il carattere di Sabbi e compagni emerge nel quarto parziale. L'iniziale equilibrio viene spezzato da un break di Cisterna che va a più quattro (12-8) e poi tiene a bada una Piacenza che si lascia prendere dal nervosismo (lite in campo tra Baranowicz, Bernardi con l'intervento di Fei). Nel finale Piacenza tenta il recupero ma Tillie mette a terra il punto decisivo. Nel tie break la Top si appanna, sul 3 pari subisce un parziale di 7 a 1 e non riesce più a recuperare lo svantaggio e finisce 15-9. Siamo stati bravi a reagire e a rimanere concentrati in campo - ha commentato Giulio Sabbi - sappiamo che le partite saranno tutte così perché nessuno vuole perdere. Inevitabile a fine partita una domanda a Michele Baranowicz, indicato quale molto probabile palleggiatore della prossima stagione per la Top Volley. Risposta diplomatica e sibillina: Non ho ancora firmato con nessuno, ma se il mio nome viene associato alla Top Volley, società storica che ha voglia di rivincita non può che farmi piacere. Prossima sfida giovedì a Ravenna.

IL TABELLINO

TOP VOLLEY: Cavuto 12, Cavaccini (lib.), Sottile, Tillie 9, Seganov 4, Sabbi 28, Onwuelo 1, Krick 10, Szwarc 12. All. Kovac

PIACENZA: Izzo, Scanferla (lib.), Candellaro 8, Fanuli ne, Tondo, Antonov 13, Botto, Clevenot 15, Mousavi 12, Finger 24, Baranowicz 5. All. Bernardi

Note: Parziali: 13-25, 25-20, 22-25, 27-25, 9-15. Top Volley Cisterna: ricezione 53% (36%), attacco 55%, ace 2 (err. batt. 21), muri pt. 8; Piacenza: ricezione 50% (25%), attacco 57%, ace 5 (err. batt. 17), muri pt. 13.

Gaetano Coppola

