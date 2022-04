Venerdì 22 Aprile 2022, 10:48

Pennelli e barriere soffolte, da Capoportiere fino all'ultimo pennello già realizzato. Ecco il progetto di fattibilità tecnica e economica del sistema di difesa della costa di Latina da Foce Verde a Capoportiere, approvato dalla giunta comunale.

Il progetto è finanziato con i 5,5 milioni di euro, stanziati dalla Regione Lazio in un ampio quadro di difesa della costa laziale, e, secondo la delibera di approvazione da parte della giunta, il costo totale finale sarà di 6.493.477 euro: la parte eccedente, circa 1 milione di euro, sarà coperta con fondi di Bilancio oppure provenienti da altre forme di finanziamento. In base alla relazione generale di progetto, saranno due gli stralci. Il primo è quello che tratta della realizzazione di opere di difesa rigide, costituire da pennelli e scogliere soffolte, dal lido di Capoportiere fino all'ultimo pennello del sistema già esistente. Si tratta, in particolare, di sette pennelli contenitori, i primi cinque dei quali saranno parzialmente sommersi per metà della loro lunghezza, prevista in 150 metri; gli ultimi due invece saranno più contenuti, di 90 e 80 metri; saranno distanziati l'uno dall'altro tra 300 e 400 metri, e formati da massi naturali, del peso tra 1 e 3 tonnellate provenienti da cave di Civitavecchia.

Dal terzultimo pennello esistente, fino al quinto di quelli da realizzare, sarà realizzata una scogliera soffolta, con luci centrali per consentire il passaggio dell'acqua onde evitare eutrofia e inquinamento. Il secondo stralcio è invece il ripascimento morbido di un tratto di litorale di circa 2 chilometri, che va da Capoportiere fino all'ultimo pennello già presente, coerente con gli studi del prof. Noli. In particolare, sarà utilizzato un totale di 310mila metri cubi di materiale, dragato ad Anzio e sottoposto a caratterizzazione. L'area di cantiere sarà alla foce del Moscarello, e il tempo di realizzazione è previsto in 9 mesi.



In base all'analisi della situazione contenuta nella relazione, si evince come «nel 1954 parte del litorale di Latina si trovava in una posizione più arretrata rispetto all'attuale, pertanto si deduce che le opere di difesa realizzate (successivamente, ndr) hanno determinato un avanzamento della linea di riva; tuttavia, a levante delle opere di difesa è possibile osservare un tasso di erosione di circa 1 o 2 metri l'anno. In particolare, la frazione di litorale che ha subito più intensamente i fenomeni di erosione è localizzata in prossimità dei pennelli. Tale fenomeno è riconducibile a una potenziale riduzione del trasporto solido longitudinale proveniente dalla frazione di litorale di ponente. I pennelli, infatti, sebbene abbiano determinato l'avanzamento della linea di riva nella frazione in cui sono distribuiti, dall'altra parte hanno comportato una riduzione del trasporto solido nelle frazioni di litorale a levante».



