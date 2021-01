© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STORIADa dicembre il Ministero delle Finanze ha cominciato a pubblicare «l'elenco delle cittadine, dei cittadini e delle imprese che durante l'emergenza Covid-19 hanno rinunciato, pur avendone diritto, alla sospensione sui versamenti delle imposte». I contribuenti solidali. Fino ad oggi ce ne sono in tutta Italia 293 e uno solo è di Latina: il commercialista Roberto Fontenova. Il professionista pontino ha scelto «di non avvalersi della facoltà prevista dal Decreto Cura Italia». Nello stesso decreto, all'articolo 71, è stato disposto «che sia prevista la menzione di Contribuenti solidali per coloro che, in una fase di difficoltà senza precedenti per il Paese, hanno volontariamente pagato le tasse pur potendo rinviarne il pagamento», con tanto di ringraziamenti del ministro: «Il contenimento del coronavirus e dei suoi effetti sulla salute e sulle nostre condizioni di vita è una sfida che non ha precedenti nella storia della nostra Repubblica. Davanti a questo nemico invisibile il Paese si è presentato unito e solidale. Lo dimostra anche il fatto che, nonostante la sospensione dei termini di pagamento decisa dal Governo, molti cittadini in questi mesi abbiano pagato le tasse regolarmente - ha scritto Gualtieri - Possiamo chiamarli contribuenti solidali. Consapevoli che, oggi più che mai, ogni risorsa è necessaria per sostenere la sanità, gli ammortizzatori sociali e gli strumenti che abbiamo messo in campo per fornire sostegno e protezione. A questi contribuenti va il nostro più sincero ringraziamento».Che effetto fa scoprire di essere l'unico in provincia? «Nessun effetto, sono convinto lo abbiano fatto anche tanti altri. Semplicemente io sono stato tra i pochi che ha seguito la procedura per la menzione. Ripeto, ritengo ci siano altri, solo non si sono attivati».Lei come l'ha scoperto?«Sono un commercialista, l'ho appreso leggendo l'evoluzione normativa che c'è stata e che è stata affastellata su ogni campo in ogni ambito».Però sono molti di più quelli che le tasse hanno preferito, pur potendo, non pagarle.«E' una abitudine abbastanza italiana che, nel lungo periodo, non porta da nessuna parte. Crea solo un buco nel bilancio dello Stato. Ognuno dovrebbe fare la sua parte, ma da quello che ho visto da osservatore, ipotizzo che alcuni abbiano beneficiato della possibilità che la normativa metteva loro a disposizione, non avendone, non dico il diritto, ma la necessità. Se tutti ragioniamo sempre così non si va da nessuna parte».Un probela di educazione.«Ritengo che se si facesse più educazione civica in queste situazioni tutto sarebbe più semplice»Lei ha figli?«Due».Ha parlato con loro di questa menzione?«Sì, ne abbiamo parlato. Cerco di trasmettere i valori in cui credo. Dico sempre che la società è l'espressione di quello che si vive nel quotidiano. Tutto si può migliorare sempre, ognuno dovrebbe fare il suo ogni giorno e sarebbe sufficiente».Vittorio Buongiorno