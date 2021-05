12 Maggio 2021

IL CASO

Il contratto di quartiere Nicolosi-Villaggio Trieste rischia di essere definanziato e il Comune di Latina potrebbe perdere i 10 milioni di euro per la realizzazione. Così la giunta corre ai riparti con una riproposizione del progetto. Salvarlo a ogni costo, anche rinunciando, se necessario, a alcune delle opere inizialmente previste, è l'obiettivo della corsa contro il tempo, lanciata ieri dall'amministrazione del Comune di Latina.

Ecco quindi l'approvazione, ieri, della delibera Programma di intervento complesso denominato Contratto di quartiere II Nicolosi-Villaggio Trieste: modifiche alla delibera n.179 del 2016 e approvazione nuovo schema delle opere prioritarie e atto di indirizzo. Il contratto vale 10 milioni di euro, una somma che è a rischio definanziamento, perché il programma è molto indietro. E per questo il Ministero potrebbe decidere il definanziamento per inadempimento dell'amministrazione. Ma a cosa si riferiscono le modifiche alla delibera 179 del 2016? Era avvenuto che il contratto era stato revocato nel 2014, a causa di una differenza di conti tra le opere pubbliche coperte dal finanziamento statale e il quadro economico del progetto esecutivo, più elevato di quasi 5 milioni di euro. Vinto il ricorso al Tar da parte del Comune e nuovamente finanziato il progetto, l'amministrazione con quella delibera di 5 anni fa pose mano a una revisione per riportare i costi nei 10 milioni di euro. Prioritarie, cinque anni fa, furono definite le realizzazioni di un polo civico, la riqualificazione di un parco in via Virgilio, un impianto sportivo a Pantanaccio, un edificio per studenti universitari, la ristrutturazione di una scuola materna e di un centro anziani di via Ezio.

Ora però tocca nuovamente mettere mano a tutto questo. E per un motivo molto semplice: i costi di realizzazione cambiano. «Le somme sono in perenzione ma ancora disponibili - esordisce l'assessore al Governo del territorio, Francesco Castaldo - il punto è che per quel contratto di quartiere non si è arrivati nemmeno alla gara di appalto. Già chiedemmo la rimodulazione del contratto, oggi lo riformuliamo. Se il Ministero darà il benestare, bisognerà fare una scelta su cosa realizzare e dovranno poi seguire atti concreti, con un nuovo progetto». Una scelta da fare in tempi brevi, entro giugno. Quello del Nicolosi-Villaggio Trieste è il contratto di quartiere con l'iter più indietro rispetto a quello di Latina Scalo, dove sono invece a buon punto i lavori per la palazzina da 12 alloggi per le forze dell'ordine, e che include altre opere di viabilità, mercato, parchi polifunzionali.

Andrea Apruzzese

