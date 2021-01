© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SITUAZIONETorna di nuovo a crescere la curva del covid in provincia di Latina, con un sali e scendi che ha caratterizzato tutte le ultime settimane. Dai 103 casi di venerdì ai 174 di ieri, con punte di 39 positivi nella città di Latina e 21 ad Aprilia. Ci sono poi altri 15 nuovi casi nella città di Fondi, 14 a Formia e a Sezze, dieci a Sabaudia e Terracina, otto a Minturno, sette a Cisterna e altrettanti a Priverno, sei a Pontinia, quattro nei comuni di Itri e Sonnino, tre a Roccagorga, due a Cori, uno infine nei comuni di Bassiano, Castelforte, Gaeta, Lenola, Ponza, Roccasecca dei Volsci e San Felice Circeo. A questi dati già molto elevati si aggiungono poi altri 557 positivi riportati sul bollettino della Asl e frutto di un'attività di recupero di dati provenienti da tamponi effettuati presso laboratori privati. Si tratta, come poi precisano dall'azienda sanitaria, di risultati di molecolari di strutture fuori provincia che sono stati comunicati con molto ritardo e che risalgono in realtà, per la gran parte, addirittura ai mesi di novembre e dicembre. I pazienti però sono tutti residenti in provincia e, benché ormai probabilmente guariti, finiranno per allungare la lista totale dei contagiati del territorio. Con questa ulteriore aggiunta di notifiche pregresse infatti i cittadini pontini che hanno contratto il virus arrivano complessivamente a 19.581. Nel solo mese di gennaio però sono 4.480 i pazienti pontini che si sono contagiati, mentre sono arrivati a 70 i decessi. Gli ultimi tre sono stati riportati nel bollettino di ieri: si tratta di due persone che erano residenti a Cisterna e di una del capoluogo pontino. Avevano 70, 80 e 85 anni e alcuni di loro soffrivano di precedenti patologie. Al momento, nei dieci mesi di pandemia, i morti a causa delle conseguenze del covid sono stati complessivamente 321. Ancora sotto osservazione in provincia i due cluster individuati nelle strutture sanitarie dell'Icot, dove sono stati temporaneamente sospesi i ricoveri e una grossa parte di interventi chirurgici, e della casa di cura Villa Silvana di Aprilia. Una buona notizia arriva però dal numero delle guarigioni, che ieri, probabilmente ancora per un recupero di pregresse notifiche, sono state 1.004 per un totale che supera le 14mila unità.LA REGIONEUno sguardo anche ai numeri del Lazio: nella regione su 12mila tamponi molecolari e 18mila antigenici, per un totale di 30mila test, sono stati registrati 1.297 casi positivi (in aumento di 156 unità rispetto alla giornata precedente), 42 decessi e 2.435 pazienti guariti. I casi aumentano, mentre sono in lieve diminuzione rispetto agli ultimi giorni i decessi.La.Pe.