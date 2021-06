LA SITUAZIONE

Contagi in salita in provincia di Latina, in due comuni in particolare, Cisterna e Sezze, che contano rispettivamente otto e sei nuovi positivi. I casi totali accertati nella giornata di ieri, su 517 test tra tamponi molecolari e antigenici, sono 27. Quattro di questi sono a Fondi, tre nel comune di Aprilia, due a Norma e Terracina e infine uno ciascuno a Gaeta e Minturno. Nessun nuovo positivo invece nella città capoluogo. Ad oggi dunque, il totale delle positività rilevate dall'inizio del mese di giugno ad oggi, è di 280, con una media di circa 17 casi al giorno. Nelle scorse 24 ore è stato però registrato anche un decesso, quello di una donna di soli 36 anni, residente a San Felice Circeo e ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria Goretti. La signora, di nazionalità indiana, nonostante la giovane età aveva diverse patologie pregresse e il virus ha aggravato il suo quadro clinico fino alla morte. Risulta positivo anche il marito. Il sospetto è che, vista l'aggressività del virus, possa trattarsi di variante indiana e il dipartimento di prevenzione della Asl ha inviato i campioni della donna e del marito al laboratorio dell'istituto Spallanzani per procedere al sequenziamento che sarà in grado di accertare la presenza della temuta mutazione asiatica del covid. Nonostante il calo considerevole dei contagi nelle ultime settimane, la Asl non ha mai smesso di cercare varianti inviando periodicamente alcuni campioni a Roma. Proprio sulla comunità indiana poi è iniziato nei giorni scorsi un lavoro di monitoraggio e informazione da parte della Asl e di un'equipe di Emergency, anche con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione straniera al vaccino. Le somministrazioni agli irregolari dovrebbero partire a stretto giro, mentre molti dei cittadini indiani in possesso di regolare permesso di soggiorno si sono già prenotati sulla piattaforma di Salute Lazio. Intanto, gli hub della provincia di Latina hanno effettuato nelle scorse 24 ore 5mila somministrazioni.

Laura Pesino

