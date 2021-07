Sabato 17 Luglio 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Il Covid rialza la testa anche in provincia di Latina, in modo del tutto inaspettato dopo settimane in cui la curva era stata vicina allo zero. Il peggioramento è dietro l'angolo e sta arrivando anche prima del previsto. Su 373 tamponi processati i contagi ieri sono stati 47 in 13 comuni pontini, un'impennata rispetto ai numeri dei giorni e delle settimane precedenti che fa presagire incrementi anche peggiori.

Lo specchio di quello che accade è l'analisi dei dati complessivi del Lazio che ieri ha superato le 440 positività a fronte dello stesso numero di test (circa 26mila totali), segnalando un aumento dell'80% rispetto alla settimana scorsa.

LE ZONE A RISCHIO

Sul territorio l'attenzione è puntata in particolare sulla città di Aprilia e su quella di Formia. Nel primo caso i nuovi positivi sono stati 12, in gran parte frutto di un focolaio che si sta allargando con link epidemiologico relativo a un rientro da un viaggio in Spagna. A Formia invece i contagi sono stati 11 e si sta cercando di capire se indirettamente o direttamente collegati alla variante Delta accertata nei giorni scorsi in una coppia rientrata da vacanze in Italia.

Quattro positività sono state poi accertate nei comuni di Fondi, Minturno e Terracina, tre a Gaeta, due rispettivamente a San Felice Circeo e Sermoneta, uno nei comuni di Cisterna, Latina, Lenola, Santi Cosma e Damiano e Sezze. Numeri complessivi che fanno salire a 117 le positività di luglio, mentre restano al momento sostanzialmente stabili i decessi e i ricoveri, che ieri hanno registrato rispettivamente quota zero e uno. Sono state invece 63 le notifiche di guarigione e 5.522 le somministrazioni di vaccino su un totale di circa 460mila inoculazioni e 196mila cittadini immunizzati.

«Il problema della diffusione del virus spiega Antonio Sabatucci, responsabile del dipartimento di prevenzione della Asl è ormai generalizzato e riguarda tutte le Aziende sanitarie. I nuovi contagiati sono in prevalenza giovani e poi ci sono casi di rientro dalle vacanze. La situazione è destinata a peggiorare e in diversi comuni ci aspettiamo nuove varianti Delta. Per ora stiamo facendo verifiche e tracciamenti a tappeto».

L'azienda sanitaria preme sulla necessità di effettuare i tamponi soprattutto fra i giovani e per raggiungere questo obiettivo e incentivare i ragazzi a controllarsi periodicamente appronterà una corsia preferenziale per la fascia di età compresa fra i 12 e i 30 anni, che corrisponde poi a quella che in misura minore ha ricevuto il vaccino. Intanto, la vaccinazione prosegue. E mentre il Lazio ha ormai superato 6,1 milioni di dosi somministrate e 2.700.000 cittadini immunizzati, la provincia di Latina supera le 462mila inoculazioni dall'inizio della campagna vaccinale e sfiora i 200mila immunizzati, compresi molti cittadini di nazionalità indiana raggiunti dalla Asl e dal camper itinerante che da settimane viaggia da nord a sud del territorio. Solo ieri si è riusciti a vaccinare con il monodose J&J 80 stranieri, di cui 15 irregolari.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA