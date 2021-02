© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROCCAGORGA«Le misure di contenimento del Coronavirus adottate a Roccagorga, dalla chiusura di scuole e parchi fino all'istituzione della zona rossa, stanno funzionando. Ma il paese resta sotto una bolla di protezione». Lo ha detto ieri sera il sindaco Nancy Piccaro, nella sua consueta diretta Facebook per aggiornamenti sull'emergenza, spiegando anche che il mancato allentamento delle misure di restrizione dipendono dalla mutazione del virus riscontrato a Roccagorga. «Per questa ragione ha aggiunto il tempo di contumacia per noi è stato riportato a 14 giorni, come all'inizio della pandemia Covid. Anche in assenza di sintomi l'isolamento deve durare 14 giorni».CONTAGI IN DISCESAPer tre giorni consecutivi dall'istituzione della zona rossa è stata confermata una tendenza in discesa dei nuovi contagi. Ieri sono risultati due i nuovi positivi, mercoledì erano quattro, martedì scorso sei, relativi all'esito dei tamponi di lunedì, primo giorno di zona rossa. Un dato incoraggiante ma, come spiegato l'altro ieri in Prefettura, è troppo presto per allentare le misure anche in considerazione dell'elevata contagiosità del virus in circolazione nella comunità di Roccagorga. Si tratta di una mutazione della varante inglese, già riscontrata in altri centri, oggetto di approfondimento da parte dello Spallanzani. Ai fini di una sperata rimodulazione della zona rossa in favore di alcune riaperture, molto dipenderà anche dall'esito dei tamponi di massa organizzati nel piccolo centro sui Lepini, a partire dalla popolazione scolastica (studenti, docenti e personale Ata). I tamponi molecolari saranno effettuati domani, domenica e martedì in località Prunacci. Aperte le prenotazioni con link fornito dall'istituto comprensivo di Roccagorga.GLI AIUTI AI CITTADINIIntanto il sindaco Piccaro l'altra sera ha rinnovato l'attivazione del Centro operativo comunale di Protezione civile per l'emergenza Covid. Attraverso questo servizio, al quale partecipano anche la Polizia Locale, il Gruppo comunale di Protezione civile, la Croce Rossa di Priverno e la prima cittadina, viene offerto supporto ai soggetti fragili, anziani over 65 e/o portatori di gravi patologie e/o persone in difficoltà contingenti e ai soggetti in permanenza domiciliare (quarantena preventiva). Prevista la consegna a domicilio di medicinali e dispositivi di protezione individuale forniti dal soggetto sanitario competente. Il numero utile è il seguente: 331 66 82 807. A seguito dell'emergenza sanitaria in corso, inoltre, l'amministrazione comunale ha potenziato il servizio di supporto psicologico, attivo tutti i pomeriggi dalle 14 alle 18, dal lunedì al venerdì, e di assistenza sociale, attivo tutte le mattine, sempre dal lunedì al venerdì. Entrambi i servizi sono anonimi e riservati ed è possibile richiederli attraverso i rispettivi numeri telefonici, 3480021722 e 3385075906.Estesa fino a lunedì l'ordinanza (scaduta ieri) di ulteriore restrizioni, in ambito commerciale, che il sindaco ha disposto oltre le misure richieste dalla Regione Lazio con l'istituzione della zona rossa.Rita Cammarone