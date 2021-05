20 Maggio 2021

(Lettura 3 minuti)







LA SITUAZIONE

Anche i dati di ieri confermano che la corsa del covid in provincia di Latina sta rallentando. Su un migliaio di test, tra tamponi molecolari e antigenici, sono stati 47 i nuovi casi accertati in 12 comuni pontini. Il dato più alto questa volta è ad Aprilia, che conta 16 contagi, mentre otto sono stati rilevati a Latina, sette nella città di Fondi, cinque a Terracina, due a Minturno, Sezze e Sonnino, uno infine rispettivamente a Cisterna, Cori, Formia, Monte San Biagio e Roccagorga.

Il totale di maggio è di 1.649 casi, con una media di 88 al giorno, contro quella di 144 del mese di aprile. Da una settimana esatta inoltre la Asl non segnala nuove vittime di covid, che restano dunque 20 dall'inizio del mese e 536 in oltre un anno di pandemia. Ancora in contrazione il numero dei ricoveri: gli ultimi due registrati ieri fanno salire a 98 il dato complessivo delle persone che a causa del covid hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere, mentre ad aprile la soglia dei 100 ricoveri era stata raggiunta nei primi giorni del mese. Salgono le notifiche di guarigione: 389 quelle segnalate nel report della Asl, mentre le dosi di vaccino somministrate in 24 ore sono state 3.100. Per quanto riguarda il confronto settimanale, nel periodo compreso tra il 12 e il 18 maggio i positivi in provincia sono stati 470 (con il picco più alto di 137 sabato scorso e quello più basso martedì 18) mentre tra il 5 e l'11 se ne contavano 735.

Il decremento è ancora più evidente analizzando decessi e ricoveri. Per quanto riguarda le vittime, la settimana scorsa erano state 14, questa settimana solo cinque, registrate tutte mercoledì 12 maggio. Ventisette sono stati invece i ricoveri ospedalieri negli ultimi sette giorni, contro i 37 del periodo precedente. Infine, il dato stabile dei pazienti guariti: 1.233 quelli della settima compresa tra il 12 e il 18 maggio, 1.289 quelli precedenti. Analizzando nel dettaglio i singoli comuni vediamo che solo 12 hanno segnato in una settimana numeri a due cifre relativi ai contagi, tra cui Latina (71), Fondi (62), Cisterna (48), Terracina (43), solo per citare i centri con maggiori cittadini positivi. L'andamento dell'epidemia nelle scuole segna invece un maggior numero di classi in quarantena rispetto a una settimana fa ma un minor numero di studenti contagiati.

Secondo il dato aggiornato al 19 maggio, le classi chiuse in tutto il territorio sono 43, mentre gli alunni positivi ammontano a 55 e i contagiati tra il personale docente e scolastico 10. Per la precisione risultano contagiati dal covid cinque bambini dell'infanzia, 28 alunni con età inferiore ai 14 anni, altri cinque tra i 14 e i 18 anni, oltre a sette docenti e due educatori dell'infanzia. Si tratta di dati praticamente dimezzati rispetto ai 116 casi accertati dalla Asl nelle scuole nel periodo compreso tra il 5 e l'11 maggio. La situazione dunque sembra in netto miglioramento anche su questo fronte e l'auspicio è che si prosegua in questa direzione riuscendo a confermare la discesa della curva anche nei prossimi giorni e nei prossimi mesi, contestualmente a una decisa accelerazione delle vaccinazioni. Intanto, l'azienda sanitaria non perde di vista la comunità indiana e programma altri screening sul territorio. Oggi sarà la volta di Latina, all'ex Rossi sud, dove confluiranno, in un'area separata da quella delle vaccinazioni, i cittadini indiani che risiedono nel capoluogo e lavorano nelle aziende agricole della zona. Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA