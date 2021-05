31 Maggio 2021

Oggi la decisione relativa al nuovo presidente del consiglio comunale di Minturno nell'assise convocata alle 19. Sebbene Giuseppe Tomao, travolto dall'inchiesta del concorso truccato dell'Asl di Latina, abbia annunciato le proprie dimissioni, al momento non risultano formalizzate. Nell'ordine del giorno non figura l'elezione del nuovo presidente e nemmeno nell'assise fissata per il 7 giugno. Tomao si dimetterà questa sera? Questo è un problema che deve risolvere il Pd di Minturno, che nel corso del vertice di pochi giorni fa ha scelto di puntare sul giovane Matteo Marcaccio, capogruppo in consiglio, come successore di Tomao. Nel frattempo, il sindaco Gerardo Stefanelli ha preferito rimanere alla finestra consapevole che quella in corso, dopo l'avviso di garanzia recapitato a Tomao, è una dialettica politica interna al suo ex partito, il Pd. Stefanelli ha avanzato solo un auspicio che è molto simile a una richiesta: il successore di Tomao avvenga con la stessa metodologia con cui è avvenuta la sua elezione cinque anni fa, all'unanimità. Il Pd per primo deve rispondere a questa istanza. Se sarà accolta, agiranno di conseguenza gli altri esponenti della maggioranza.

Giu.Ma.

