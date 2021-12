Giovedì 9 Dicembre 2021, 05:02

Il primo vero banco di prova in aula della possibile maggioranza di Damiano Coletta. Stamattina, nella seconda seduta di Consiglio comunale del suo secondo tempo, il primo cittadino presenterà la sua giunta all'assise. Assise che sarà poi chiamata a ratificare, quindi a votare, delle delibere di giunta, per quello che sarà il primo voto in aula di questa amministrazione.

La presentazione della giunta resta l'appuntamento politicamente più atteso. Anche se Coletta non toglierà il velo sui due posti lasciati liberi. Posti che, secondo le indiscrezioni, dopo gli ultimi contatti, sarebbero entrambi a disposizione della Lega. Non per consiglieri eletti o figure politiche del partito di Matteo Salvini, bensì per figure tecniche, indicate dal partito stesso. Anche se si parla più di una parte del partito, che del suo intero. Coletta può contare di suo su 13 voti (incluso il proprio), cui aggiungere quello di Annalisa Muzio; a questi 14, si dovrebbero sommare ora i 3 di Forza Italia, dopo la quadripartita intesa FI-Pd-Civici-Muzio per le elezioni provinciali che vedrà queste formazioni supportare da un lato la candidatura a presidente di Gerardo Stefanelli, dall'altro quella a consigliere provinciale della Muzio stessa. Coletta arriverebbe così già a 17 voti, uno in più di quelli del centrodestra, che scenderebbe da 19 a 16. Per verificare poi quello che accadrebbe con la Lega. Non mancheranno, comunque, in occasione della presentazione, le critiche di almeno una parte del centrodestra, come quella rappresentata da FdI, pronta a sollevare polemiche anche sulla nomina dell'ex vicesindaco, Paola Briganti, a capo della segreteria. Per il resto, Coletta si dice «sempre in attesa che mi giungano le proposte programmatiche del centrodestra». In particolare il sindaco ha chiesto ai partiti che intendono appoggiare la gkunta di impegnarsi con un documento scritto prima del Consiglio in cui si voteranno le linee programmatiche

Oggi ci saranno però le prime delibere da votare. Si tratta di variazioni di bilancio, e la loro ratifica dovrebbe trattarsi più o meno di un atto dovuto. Riguardano infatti l'entità dei costi per Rida Ambiente per il conferimento dei rifiuti, di fondi per l'emergenza Covid, e ripartizioni per i fondi ottenuti dalla Regione Lazio per i centri estivi, una delle ultime che furono approvate dalla scorsa giunta, a metà ottobre.

