Il 9 dicembre la giunta, una settimana dopo le linee programmatiche. Saranno due settimane impegnative, nonché nodo cruciale della nuova amministrazione, quelle che attendono il sindaco di Latina, Damiano Coletta. Dopo il primo Consiglio comunale che ha visto il suo giuramento, e l'elezione unanime del presidente dell'assise, ora si entra nel vivo, in particolare con la verifica della tenuta dell'equilibrio di un organo caratterizzato da una maggioranza consiliare di centrodestra e un primo cittadino civico supportato dal centrosinistra. La conferenza dei capigruppo ha infatti fissato la data per la seconda seduta di Consiglio: si terrà il 9 dicembre.

Ci sono, per la prima volta in questa amministrazione, delibere da approvare, ovvero da votare, come un'ampia variazione di Bilancio di cassa operata dalla giunta, che vede, peraltro, uno spostamento di fondi proprio dal capitolo impegnato per la Metro leggera. Questo perché «nel bilancio di previsione 2021-23 a fronte della previsione di competenza e della previsione a residui di alcuni capitoli di spesa, è stata inserita una previsione di cassa insufficiente, mentre il capitolo di spesa (della Metro, ndr), presenta una previsione di cassa pari a 4.486.586 euro, largamente superiore alle effettive movimentazioni di cassa prevedibili»: si tolgono così 561.336 euro, da destinare ad altri scopi; vengono spostati anche altri fondi da altri capitoli. E le variazioni devono essere ratificate, ovvero votate, dal Consiglio. Si dovrà verificare la tenuta di una nuova, ipotetica maggioranza: Coletta poteva infatti contare all'inizio su 13 voti (incluso il suo) contro 19 di centrodestra, Annalisa Muzio a parte. Ora la situazione è diversa: da un lato c'è il 14esimo voto, quello della Muzio, ma, soprattutto, c'è attesa per vedere l'eventuale voto - favorevole? - di Forza italia, dopo l'intesa quadripartita FI-Pd-Civiche pontine-Muzio per la Provincia di Latina. A Coletta potrebbero quindi arrivare anche il 15esimo, 16esimo e 17esimo voto: 3 voti che sarebbero tolti ai 19 originari del centrodestra, che scenderebbe a 16.

Ma il 9 dicembre c'è l'altro appuntamento cruciale per Coletta: presenterà infatti in aula, ufficialmente, la propria giunta. Che non è completamente tecnica, ma vede anche le due caselle politiche delle riconferme di Dario Bellini e Simona Lepori, fortemente osteggiate da FdI, Lega e Latina nel cuore. Infine, le linee programmatiche: la seduta per la presentazione si terrà con ogni probabilità intorno al 16 o 17 dicembre.

Andrea Apruzzese

