Giovedì 30 Dicembre 2021, 05:02

LE DECISIONI

Nuove opere pubbliche come le piste ciclabili che collegheranno diversi punti del centro storico, o debiti fuori bilancio da oltre un milione di euro e associazioni tra Comuni per il rilancio del settore turistico, votate ieri in Consiglio comunale a Latina, tutte sul filo della maggioranza dei 17 voti, con delibere che si sono anche dovute rivotare perché, nel caos delle sedute online, era caduto il numero legale. È successo di tutto, ieri, in aula,.

COMMISSIONI

Se per Gianluca Di Cocco (FdI) «oggi c'è chiaramente una maggioranza, diversa da quella uscita dalle urne, ma non si può andare avanti così, ci sono oggi delibere che avrebbero avuto bisogno di approfondimento», per i consiglieri della Lega, «Forza Italia ha scelto il dialogo personale con Coletta e Fare Latina ha deciso di concorrere in Forza Italia alle elezioni provinciali, chiudendo un accordo ampio che includesse anche l'appoggio in Comune. Forza Italia e Fare Latina danno una delega in bianco al sindaco, dopo averlo contrastato in campagna elettorale». Giuseppe Coluzzi (FI) ha ribattuto che «o si mandava a casa il sindaco, oppure si assumevano delle responsabilità, visto anche che i programmi erano sovrapponibili all'80%. Il rinvio delle commissioni non è strumentale ma finalizzato a stabilire come suddividerne le competenze». Duro il commento di Daniela Fiore (Pd) secondo cui «si sta palesando la spaccatura sempre più acuta di un centrodestra che mostra il suo nervosismo».

MAGGIORANZA

Alla fine, tutte le delibere di ieri passano, la maggior parte con la maggioranza di 17 voti, ma alcune con un margine più ampio. La più rilevante è l'aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche per l'inserimento di due piste ciclabili in centro (una sulla direttrice piazza Dante-piazza Buozzi, l'altra che, partendo dalle autolinee nuove, arriverà all'ospedale Goretti passando per il centro) e alcuni lavori di messa in sicurezza e miglioramenti per il mercato settimanale in R6 e il mercato annonario di via Don Minzoni. Approvata anche l'istituzione dell'associazione tra 12 Comuni e circa 70 rappresentanze private, Latium Experience, dedicata al rilancio delle attività turistiche. Passano anche i debiti fuori bilancio, con quelli da 1,1 milioni di euro nei confronti di Atral, sui quali il Comune presenterà appello.

GLI AUGURI

Alla fine, il sindaco Damiano Coletta prende la parola per i tradizionali auguri di fine anno e, rivolgendosi alle segnalazioni per le lunghe code per i tamponi, ricorda che «siamo in una situazione di emergenza che ha raggiunto la sua saturazione, con contagi che stanno richiedendo anche il ricovero ma non siamo al livello dello scorso anno, grazie ai vaccini. Per i tamponi, sono stati allungati gli orari, ma le risorse umane sono quelle. L'appello che faccio è avere il massimo senso di responsabilità per gestire questo periodo di feste».

An.Ap.

